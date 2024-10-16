台北人的回憶掰了！「小蒙牛麻辣養生鍋」西門店將熄燈　網友點出關鍵：有更好的選擇

得跑林口吃了！「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」西門店因租約到期，最後營業至10/20。消息一出，即有網友表示「小蒙牛系列都在等租約到期就收了，慢慢改開金大鋤」、「這樣北部就剩下林口了」引發討論。

圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋粉專

知名麻辣火鍋吃到飽「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」貼出公告，西門店因租約到期最後營業到10/20，並表示「只是暫時休息」、「舊的不去新的不來」同步感謝粉絲的支持與愛戴。未來如想用餐，建議可改至小蒙牛林口店享用。另根據官網顯示，西門店熄燈後，小蒙牛於北北基暫無據點，而最近的門市便是甫於9月初開幕的林口店，北部人若想吃就得跑遠一點了。

「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」以頂級食材吃到飽為主打，採鴛鴦鍋形式能吃到兩種滋味，除各式肉品、海鮮外，從滷肉飯、多樣時蔬、火鍋料到甜點飲料、當季水果、哈根達斯等統統能無限取，自爆紅後累積了不少忠實顧客。

圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋粉專

而西門店歇業消息曝光後，引起不少人回憶，「時代的眼淚」、「小時候有愛過」、「想當初在公館超狂」。另有網友指出「同價位有更好的選擇」、「多收100的單身稅 不友善」、「上菜慢，地板黏」等意見反饋。

圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋官網

圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋官網

小蒙牛林口店

地址：桃園市龜山區復興一路358號1樓

電話：03-328-9468