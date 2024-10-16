66年老店掰掰了！ 淡水老街「福來餐廳」突傳歇業 在地饕客超不捨

老店美食又少了一間！ 在新北淡水老街營業66年的老字號美食「福來餐廳」，近日傳出結束營業，業者今(15日)出面，透過臉書致謝，並宣布「本店於113年10月13日正式結束營業」，消息一出，讓在地老饕們直呼不捨！

圖／翻攝淡水福來餐廳臉書

自1958年成立、具有66年歷史的老字號「淡水福來餐廳」，近日突然在臉書粉專公告，「感謝大家長久以來的支持與惠顧，本店於113年10月13日，正式結束營業，真心感謝66年來淡水鄉親的愛護，陪伴我們一起度過了無數美好時光，在此致上最誠摯的祝福與感謝」。

圖／翻攝淡水福來餐廳臉書

以台式新鮮海鮮為主打的福來餐廳，曾被評為新北市海鮮餐廳的示範店家，更是不少民眾舉辦婚宴和辦桌活動的好選擇。近日無預警歇業，老闆主動致上感謝，並放上昔日店家照片來告別經營多年的餐廳。

圖／翻攝淡水福來餐廳臉書

對此，不少老饕都感到相當錯愕，紛紛留言不捨並表示「怎麼那麼突然！」、「小時候的回憶」、「太突然了，淡水又少一家好吃的餐廳了」、「真是可惜，希望還能起死回生」、「淡水的好口味就這樣沒了，好傷心」、「天啊～我結婚時的餐廳」。