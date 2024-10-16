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彩虹浪漫來襲！台北喜來登大飯店邀「變裝皇后」表演同樂，限定推泰式甜點、彩虹酒吧，打卡再享8折優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北喜來登大飯店提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北喜來登大飯店提供

同志大遊行要來了！為迎接彩虹驕傲月，台北喜來登大飯店持續「多元友善」相挺，於即日起至11月30日特邀台灣知名變裝藝術家「灣島皇后-薔薇」擔任驕傲大使，攜手SUKHOTHAI泰式餐廳推出「Queendom」限量甜點與特色調飲。泰籍主廚Jimmy精心打造象徵LGBTQ+多元色彩的泰式甜點，如「斑斕葉椰香蛋糕」和「柚子冰淇淋」，每款甜點280元起售。活動期間在社交平台打卡標註@SheratonGrandTaipei，立即享活動餐點八折優惠。

圖／喜來登大飯店提供
圖／喜來登大飯店提供

活動期間，10月20日與28日晚間8點，薔薇將於大廳酒吧進行華麗歌舞秀，入場僅需點用任一飲品或餐點。台北喜來登更聯合四大彩虹酒吧Fairy、Locker Room、Taboo Club和Wonder Bar，凡於SUKHOTHAI餐廳消費滿3,000元或達各酒吧消費門檻，即可獲贈「彩虹跑吧券」，免費兌換泰式風味飲或指定酒吧調酒，盡情感受多元文化的繽紛氛圍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北喜來登大飯店提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北喜來登大飯店提供

此外，SUKHOTHAI還推出雙人及四人優惠套餐，包含脆皮松阪豬沙拉、月亮蝦餅、金沙咖哩海鮮等人氣泰式美食，雙人套餐優惠價2,499元，四人優惠價4,999元。這個彩虹驕傲月，邀請大家與摯友共度一段洋溢歡樂與愛的美好時光，趕快訂起來！

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

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