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福勝亭週年慶來了！連續12天「三款定食169元」 銅板價升級「小菜飲料、甜點」都到位

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／記者徐世經攝影、福勝亭提供
圖／記者徐世經攝影、福勝亭提供

福勝亭週年慶來了！連鎖日式豬排專賣「福勝亭」迎來18週年，10/16至10/27，一連12天推出「三款定食特價169元」回饋活動，不論是酥脆炸豬排、鮮嫩炸雞柳，還是黃金魚排都能選，吃不夠還能加價升級套餐，小菜、炸物和飲料都到位。

「開運豬排定食」週年優惠價169元。圖／福勝亭提供
「開運豬排定食」週年優惠價169元。圖／福勝亭提供

又等到你了！日式豬排專賣「福勝亭」18週年活動開跑，10/16至10/27，內用、外帶「三款定食只要169元」，有開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食等人氣美味（原價210元）。每份定食都附有白飯、味噌湯、醬菜、醋飲（口味隨機），把握特價開吃幸福度更高。

「鮮嫩炸雞柳定食」週年優惠價169元。圖／福勝亭提供
「鮮嫩炸雞柳定食」週年優惠價169元。圖／福勝亭提供

此外，怕不夠吃還能加價升級套餐，涼拌小菜+飲料只要60元，還能選擇加點現炸揚物，自由組合搭配吃了更滿足。喜歡甜點，則有麻糬冰淇淋特價20元，甜蜜消暑趕走秋老虎。

日式豬排專賣「福勝亭」18週年祭出指定定食優惠價。圖／記者徐世經攝影
日式豬排專賣「福勝亭」18週年祭出指定定食優惠價。圖／記者徐世經攝影

福勝亭 18週年慶活動資訊

優惠時間：2024/10/16～10/27

活動內容：三款定食每份169元（原價210元），有開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食可選擇

注意事項：指定套餐優惠限內用、外帶，外送平台不適用；詳細規則以福勝亭為準

圖／摘自網路
圖／摘自網路

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