福勝亭週年慶來了！連續12天「三款定食169元」 銅板價升級「小菜飲料、甜點」都到位

台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店今年搶攻萬聖節搞怪商機，推出「艾魅魔夜」萬聖節主題套餐及暢飲活動，即日起至10月31日限時登場。The Terrace大廳酒吧推出雙人優惠價1,399元+10%，賓客於社群平台打卡發文，即可享兩小時無限暢飲，任選萬聖節特調、啤酒、葡萄酒及基酒等多款飲品，並享多款精緻小食買一送一。LA FARFALLA義式餐廳也於10月25日至27日晚餐時段，限時三天推出萬聖節限定雙人分享餐，每組4,480元+10%，包含豐富主菜、自助沙拉吧及節慶造型甜點，適合親朋好友聚餐。

2024-10-15 13:00