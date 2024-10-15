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哈韓衝這檔！1張鈔票吃到飽 南港最強Buffet「韓風食堂」新主題 集結「部隊鍋、韓式炸雞」超夯韓餐 加映「6大優惠」免費吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／敘日全日餐廳官網及粉專
圖／敘日全日餐廳官網及粉專

月底前揪吃每人只要千元！南港​超人氣Buffet敘日全日餐廳」推出新主題「敘饗韓風食堂」，把韓國時下最熱門的餐飲佳餚一網打盡，加碼期間限定優惠「雙人同行2,020元起」，還有指定6地區居民再招待「蒜香奶油焗烤龍蝦」，韓料控抓緊時間爽嗑囉！

圖／敘日全日餐廳粉專
圖／敘日全日餐廳粉專

圖／敘日全日餐廳官網
圖／敘日全日餐廳官網

時常推出優惠的南港超人氣Buffet「敘日全日餐廳」全新主題「敘饗韓風食堂」甫於10/14起登場，現煎海鹽五花肉、釜山魚糕湯、大邱炸雞、平壤冷麵到部隊鍋等耳熟能詳的熱門韓餐統統吃得到，也能喝到韓國指標性酒飲。不分平假日，「生食級干貝、燒烤牡蠣」吃到飽，假日則再加碼生蠔料理和松葉蟹腳，一站暢享海陸大餐。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／敘日全日餐廳粉專
圖／敘日全日餐廳粉專

圖／敘日全日餐廳粉專
圖／敘日全日餐廳粉專

圖／敘日全日餐廳粉專
圖／敘日全日餐廳粉專

圖／敘日全日餐廳官網
圖／敘日全日餐廳官網

除了多道豐盛佳餚外，也少不了餐費優惠，10/31前，不分平假日午晚餐，只要出示「活動貼文」即享雙人同行價，平日午餐雙人2,020元整（約67折）、假日午餐或晚餐雙人2,620元整（約71折），平均每人最低千元出頭就能吃好吃滿。

圖／敘日全日餐廳官網
圖／敘日全日餐廳官網

另有雙重加碼，10/31前，不限平假日、午晚餐，基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區居民再招待「蒜香奶油焗烤龍蝦」半尾，出發前記得拿好證件。

圖／敘日全日餐廳官網
圖／敘日全日餐廳官網

同場加映「敘日優惠方案」一覽

⬤ 歡慶雙十：即日起至10/31，不分平假日午餐、晚餐皆適用，凡出示指定畫面，平日午餐雙人2,020元整、假日午餐或晚餐雙人2,620元整。

⬤ 壽星饗食趣：即日起至12/31，午餐、晚餐四人同行，一位當月壽星免費；六人同行，除一位當月壽星免費，六位皆再享免10%服務費。下午茶餐期雙人同行，一位當月壽星半價。

⬤ 秀出職棒魂：即日起至10/31，凡持當月之「中華職棒大巨蛋賽事」紙本或電子門票，可享雙人同行第2位半價（需酌收原價服務費）。

⬤ DON DON DONKI 專屬：即日起至12/30，凡持「DON DON DONKI 唐吉訶德南港店」消費發票或明細，平日午餐享雙人同行第2人半價（需酌收原價服務費）。

⬤ 北流票根優惠：即日起至12/31，凡持「台北流行音樂中心」之展演票根，或於免費活動之指定區域出示打卡紀錄，即可享85折優惠（需酌收原價服務費）。

⬤ 有鄰真好：即日起至12/30，基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區居民至敘日全日餐廳用餐消費享85折優惠（需酌收原價服務費）。

詳細活動規則以敘日全日餐廳公告為準，建議可至官網查詢。以上優惠擇優使用，訂位前記得先說明參與優惠活動喔！

圖／敘日全日餐廳粉專
圖／敘日全日餐廳粉專

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Buffet 南港美食 吃到飽 敘日 炸雞 韓式料理 龍蝦

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