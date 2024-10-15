萬聖豬仔扭蛋試手氣！ 點點心超應景「萬聖鬼怪PARTY TIME」3大詭譎主題餐 首推「焦糖魔鬼豬豬包」

一年一度萬聖節即將來臨！ 最新奇、有創意的人氣港式點心專賣店「點點心」，自10/16起至10/31推出期間限定「萬聖鬼怪PARTY TIME」主題餐點，包含招牌豬仔妖化變身「焦糖魔鬼豬豬包」、三怪合體「幽靈三兄弟」，以及讓你背脊發涼的「萬聖芋到鬼」，超應景詭譎風味，邀你一起品味同樂！並且於10月底前參加「萬聖豬仔扭蛋」活動，就有機會獲得免費套餐等好禮！

三大萬聖鬼怪PARTY TIME限定餐點-

●點點心「焦糖魔鬼豬豬包」

圖／點點心提供

將最招牌的流鼻涕呆萌豬仔，化身成為帶有一絲邪氣的骷髏豬仔與吸血鬼豬仔，搭配首次推出的焦糖牛奶口味內餡，令人著迷的牛奶糖香氣與甜而不膩的口感。

●點點心「幽靈三兄弟」

圖／點點心提供

享用經典港味點心，木乃伊千層蘿蔔絲酥餅、幽魂海苔咸水餃、以及黑炭豬精靈黑芝麻糯米球一次品嚐，一次享用3款特色港點。

●點點心「萬聖芋到鬼」

點點心「萬聖芋到鬼」。圖／點點心提供

吸睛效果十足的萬聖甜湯，以來自九份賴阿婆芋圓，內含五種口味：芋頭、地瓜、芝麻、抹茶、紫薯，搭配小鬼手工湯圓，軟Ｑ清甜不膩口。

期間限定的萬聖主題餐點，為萬聖節增添一抹詭譎風味，自10/16起正式開賣，數量有限售完為止！此外，即日起至10/30止，加碼推出「萬聖豬仔扭蛋」活動，於點點心官方LINE參加遊戲，就有機會免費獲得價值1,588元的「點點心三人套餐」、萬聖主題餐點、豬仔流沙包、300元抵用券、8折優惠券等多項好禮，快來玩扭蛋試手氣！