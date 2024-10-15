去台北艾麗酒店吃萬聖節大餐囉 ！打卡送2小時無限暢飲，再享精緻小食買1送1

萬聖節來搗蛋！台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店今年搶攻萬聖節搞怪商機，推出「艾魅魔夜」萬聖節主題套餐及暢飲活動，即日起至10月31日限時登場。The Terrace大廳酒吧推出雙人優惠價1,399元+10%，賓客於社群平台打卡發文，即可享兩小時無限暢飲，任選萬聖節特調、啤酒、葡萄酒及基酒等多款飲品，並享多款精緻小食買一送一。LA FARFALLA義式餐廳也於10月25日至27日晚餐時段，限時三天推出萬聖節限定雙人分享餐，每組4,480元+10%，包含豐富主菜、自助沙拉吧及節慶造型甜點，適合親朋好友聚餐，不要猶豫趕快訂起來。

圖／台北艾麗酒店提供

位於信義區的The Terrace大廳酒吧，以創意藝術調酒及獨特季節性特調為特色，深受年輕人喜愛。這回萬聖節期間，The Terrace推出四款節慶特調，包括辛辣刺激的「紅惡魔」，以Tequila為基底並以紅辣椒點綴，帶來小惡魔般的火辣滋味；另有以萊姆酒為基底的「眼球乾杯」，用荔枝與藍莓製成逼真的眼球造型，為賓客帶來視覺與味覺的雙重震撼。

圖／台北艾麗酒店提供

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LA FARFALLA義式餐廳則推出節慶限定餐點，包括骷髏頭造型的辣豬肉香腸餡派、搭配紅醬辣雞翅的棺材造型麵包及嫩煎無骨牛小排，營造出邪惡森林中的墓園氛圍。餐檯上還有腦袋外觀的栗子蒙布朗、心臟造型的蔓越莓果凍等驚悚甜點，讓賓客從前菜到甜點都能沉浸在萬聖節氛圍中。詳情及預訂請洽台北艾麗酒店或至官網查詢。

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電話：(02)6631-8060