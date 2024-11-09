秋季吃海鮮首選！新北萬里「三葉活海鮮」 海產店 份量大又美味、價格超實惠

野柳地質自然景觀公園附近的「三葉活海鮮」，是朋友大推特推的萬里海鮮店，說這裡的價格實惠，份量不少，重點是味道很不錯，上次到萬里走走就順道來這吃點海鮮，不得不說還真好吃，重點是餐廳附設停車場，停車超方便！

三葉活海鮮 位置｜環境

「三葉活海鮮」就位於野柳國小旁，從港東路進來還不到海洋公園右手邊就是，附設的停車場就在店家正對面，不用找停車位就是開心。

由於是平日下午來用餐，店裡真的沒客人，進去的時候還擔心一下怎麼都沒人，還好擔心是多餘的，味道很好！

三葉活海鮮 菜單

海鮮種類很多，門口有活跳跳海鮮可以挑選，也可以問老闆娘推薦什麼，不過這次因為只有兩人用餐，怕吃不完點的餐點沒有太多，不過點到的都好吃。菜單上有明碼標價，沒標的用秤重，可以先看多少錢再決定要不要，基本上價錢都算很合理，不怕被宰啦！

三葉活海鮮 餐點

炒蛤蠣

新鮮蛤蠣加入不少蔥薑大蒜熱炒，香氣逼人，口感非常新鮮。

活蝦川燙

非常新鮮，味道鮮甜，蝦殼一剝就掉，沾點芥末醬油就超好吃。

海鮮炒麵

海鮮炒麵裡的海鮮料料多豐富，麵條的口感也好，吃起來不會太軟，麵條吸收了湯汁，非常順口好吃，香氣很足。

鮭魚生魚片

雖說切的不厚，但是油脂豐富，味道非常新鮮。

後來老闆娘還多炒了一盤蛤蠣還是海瓜子送我們吃，真的非常親切耶，吃下來記得才七百多元，真的算是很划算，大家來到野柳不知道要吃哪家海鮮的話，可以來這家「三葉活海鮮」，大推！

三葉活海鮮

評分： 4.4

地址：新北市萬里區港東路74-16號(地圖)

電話：02 2492 3132

營業時間 ：星期一～星期日 9:00 – 19:00,

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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