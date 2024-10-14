魚貫鐵板燒 獲選網路評比「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」 鮑魚龍蝦、A5和牛等16道菜色顛覆傳統鐵板燒印象

位於林森北路上，魚貫鐵板燒自2022年開幕以來，主打和牛五吃、龍蝦兩吃，此外澳洲水姑娘活龍蝦、南非鮑魚、北海道干貝，在主廚現場烹調下，化成一道道美味佳餚在您面前。2023年及2024年連續兩年被《DailyView網路溫計》 透過《KEYPO大數據關鍵引擎》在價錢兩千元之內，列為此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒之一。

魚貫鐵板燒高CP值主打當季新鮮食材無菜單料理。

取名為《魚貫鐵板燒》期望以高檔的食材，以及創新的鐵板燒技法，創造出珍饈美饌，能夠吸引一個個客人，如同魚游般的一個個進門品嚐享用，並主打當季新鮮食材已無菜單料理的方式，全憑著主廚現場炙、炒、燒、煎等的方式讓大家當下立即品嚐。而且事先不需要預付訂金，就能保證吃得到日本和牛、澳洲水龍蝦等高檔食材，部分海鮮還會依照季節不同而做份量上的調整，每次來魚貫都會吃到不一樣的些微變化的驚喜！

澳洲水龍蝦、日本和牛等高檔食材，主打和牛五吃、龍蝦兩吃。 高檔食材創新鐵板燒技法，主廚創造出珍饈美饌。

十六道菜色

1. 鱈場蟹茶碗蒸：以上湯調味的茶碗蒸再搭配鱈場蟹，口感濃郁。

2. 和牛松露煎餃：將和牛以松露調味之後做成餃子在鐵板現煎，搭配冰花跟

金箔一起品嘗。（橘色外皮是紅蘿蔔，綠色是菠菜）

3. 水雲醋：水雲是一種沖繩特產的海藻，擁有獨特的黏滑口感；搭配土佐醋，

開胃解膩。（上有枸杞）

4. 北海道干貝/魚子醬：精選50元大小干貝香煎之後，搭配魚子醬一起品嘗。

（蜂蜜芥末醬）

5. 南非活鮑魚/昆布醬：以南非活鮑魚搭配特調昆布醬，口感鮮美。

6. 烤鰤魚下巴/柚香大根；以蒸烤方式調理，在搭配柚香大根。

7. 照燒帝王螺：帝王螺烤後搭配照燒醬一同品嚐，佐以乾冰上菜秀，是視覺

跟味覺的饗宴。

8. 廣島牡蠣：香煎過後搭配海苔一起品嚐，多汁鮮美

9. 澳洲水姑娘龍蝦/蝦膏葛粉/時令蔬菜：將澳洲水姑娘龍蝦(天使龍蝦)搭配以

蝦膏拌炒的葛粉與時令蔬菜一起品嘗，充分感受來自大海的鮮美風味。

10. 春雞腿排/泰式酸辣醬：春雞又稱童子雞，選用腿肉搭配泰式酸辣醬，鮮嫩

好吃。

11. 和牛辣椒捲/剝皮辣椒：精選特級剝皮辣椒搭配和 ，口味獨特。

12. A5和牛/蒜味慕斯/糯米椒：來自日本A5和牛。

13. 龍蝦味增湯：龍蝦的蝦頭肉搭配現煮味噌湯，經典美味

14. 和風滷牛筋/蘿蔔：將和牛與白蘿蔔以日式家常手法呈現，風味濃郁。

15. 牛筋炒飯：鐵板必備經典料理，讓菜色搭配更為均衡，也為你帶來滿滿的

飽足感。

16. 甜點/綠茶：以精選日式甜點作為套餐的收尾，也帶給你餐後的好心情

魚貫鐵板燒，每位價格只需要$1800元（外加一成服務費，只收現金），就能讓您的味蕾及腸胃體驗這場無盡美食之旅！菜色以現場為主，不定期更新菜色。

魚貫鐵板燒

台北市中山區林森北路622號1樓

預約專線： (02)7729-9099

營業時間：12:00-14:30、17:30-22:00

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