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老主顧震驚！天母人宵夜天花板「阿國香菇肉粥」突歇業 老闆兒子親吐原因

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖（網友Tzu Hsin分享）
圖／摘自Google地圖（網友Tzu Hsin分享）

天母人的宵夜再會！天母商圈粉專PO文貼出「謝謝您 阿國香菇肉粥 陪伴天母人的宵夜 祝福老闆」，透露阿國香菇肉粥已歇業，無預警歇業震驚不少老主顧回應「晴天霹靂」、「最愛的香菇肉粥」。

天母商圈粉專指出，在地飄香數年的「阿國香菇肉粥」已歇業，而Google Map上也標註了永久歇業，令許多天母人不捨。據《ETtoday新聞雲》報導，老闆兒子在「天母幫」臉書社團發文吐露歇業原因，由於老闆罹癌已約3年，最近病情急轉直下，家人希望他能全心抗癌，把身體養好，因而無預警熄燈

老闆兒子也提到，爸爸有自己的堅持，對品質要求很高，一天工作15個小時是常態，不到不得已不會放棄，直到最近真的撐不住才會關店，最後感謝天母人24年來的支持，未來如有機會阿國可能會以相同或相似的方式跟大家見面。許多人得知歇業原因後，也紛紛為老闆集氣「祝老闆早日康復」、「希望老闆早日康復 期待阿國再飄香天母」。

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宵夜 歇業 熄燈

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