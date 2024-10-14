「黑白大廚」安成宰最愛台小吃！麵線店暴紅：只能外帶

Netflix韓國廚藝節目「黑白大廚：料理階級大戰」紅透全球，現在每一位主廚的餐廳訂位都大爆滿，尤其是任評審的米其林三星主廚安成宰，他不僅是韓國唯一間三星餐廳，帥氣又有自信的氣場，更吸粉無數。

安成宰堪稱擁有絕對味覺，對美食要求極高，他其實在2018年曾來過台灣旅遊，當時被他讚不絕口的台灣美食就是大腸蚵仔麵線，有趣的是，有了米其林主廚的加持後，店家生意好到不行。安成宰當年在貼文中寫下心得，「這是在地計程車司機推薦的，這碗美味的大腸麵線是全新北最好吃的」。