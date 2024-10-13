《黑白大廚》掀熱潮！亞洲旅客票選五大美食王國 台灣第幾名？

【旅奇傳媒/編輯部報導】美食不僅是填飽肚子，更是一場探索和體驗的旅程。根據數位旅遊平台 Agoda 調查，南韓以泡菜、韓式烤肉和炸雞等豐富的美食文化成為亞洲旅客的首選目的地，其次是台灣（62%）、泰國（55%）、日本（52%）和馬來西亞（49%）；在台灣旅客中，將美食作為首要考量的旅客最愛去日本，其次是南韓和泰國，另一方面，台灣則最受來自南韓的饕客青睞。

台南的傳統美食擔仔麵。 圖：Agoda／提供

Agoda 區域副總裁 Jun Dong 指出：「美食不僅是對身體的滋養，更是一種文化的表現，我們觀察到部分旅客甚至在訂好機票前就已經先預訂了國外的餐廳，Agoda 很高興能提供各種優惠，讓旅客可以輕鬆暢遊這些美食天堂，將更多預算留給當地的美味佳餚。」 下圖：Agoda公布五大亞洲美食王國，台灣拿下第二名！

▲調查公布五大亞洲美食王國，台灣拿下第二名。 圖：Agoda／提供

※ 亞洲五大美食王國：

01. 南韓

▲韓國榮登亞洲旅客票選的美食王國Top 1，更因近日實境料理節目掀起美食熱潮。 圖：Agoda／提供

韓劇劇情總是挑戰觀眾的意志，從濟州島旅客可以品嚐新鮮的海鮮，以及在烤爐上滋滋作響、入口即化的黑豬肉。此外對於喜愛挑戰味蕾的食客來說，在仁川等沿海城市常見的醬蟹絕對是值得一嚐的美食；如果是喜歡喝湯的旅客不妨造訪江陵，品嚐傳統的草堂嫩豆腐湯；想要體驗路邊小吃的話，首爾的廣藏市場等傳統市場是絕佳去處，辣炒年糕和綠豆煎餅都是當地不可錯過的經典小吃。

02. 台灣

▲風靡全球的珍珠奶茶。 圖：Agoda／提供

台灣是一個美食天堂，從聲名遠播的臭豆腐到風靡全球的珍珠奶茶，都是每位饕客來台灣必挑戰的美食。往南部移動，台南的傳統美食如擔仔麵和虱目魚湯，無不展現出台灣飲食文化的深度。此外，阿里山的烏龍茶更是每位愛茶者心中的瑰寶。

03. 泰國

曼谷的耀華力路是傳統美食的集中地，旅客可品嚐燒肉、泰式炒粿條、蚵仔煎和芒果糯米飯。在清邁，濃郁奶香咖喱麵是必嚐之選，而在南部，米線料理發酵米粉正逐漸成為饕客新寵。

04. 日本

日本是饕客的夢幻之國，從居酒屋的小菜到懷石料理的全套精緻饗宴一應俱全。東京築地市場是品嚐新鮮壽司和生魚片的首選，而北海道的小樽以螃蟹和海膽而聞名，福岡的天神是品嚐濃郁豬骨湯拉麵的絕佳去處。

05. 馬來西亞

馬來西亞的美食融合了多元文化。在吉隆坡，椰漿飯有多種形式，檳城則以經典街頭美食著稱。東馬的亞庇有生魚沙拉和斗亞蘭麵，古晉的竹筒雞（Manok Pansoh）也十分受歡迎。

Agoda 提供遊客實現美食夢想的便利，無論是曼谷的街頭美食之旅，還是東京的壽司製作課程，都能幫助旅客探索全球各地的美味風情。

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