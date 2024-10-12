「梁社漢」不只是店名！八方雲集主廚身分引熱議 網友驚：原來真有其人
台北國際牛肉麵節「鮮食組紅燒競賽」金牌由「老龐家傳牛肉麵」、「岩漿火鍋」、「八方雲集」拿下，八方雲集再次被認證為「牛肉麵強店」。而近日有網友發現，八方雲集有名主廚的本名是「梁社漢」在網路上引發討論，原來「梁社漢」不僅是便當店名，而是真有這麼一號人物。
其實早在7月時，就有網友在Treads上發文，即點出「那麼到底『梁社漢』是誰呢？他真實存在嗎？」吸引網友熱議，除了已知的「梁社漢排骨」是八方雲集旗下品牌外，原PO以八方雲集年報內容指出，梁社漢其實就是現任的研發主廚，更曾任五星級日月潭雲品溫泉酒店行政主廚和好樂迪KTV中餐主廚。
此外，也曾有內行人表示「梁社漢是八方旗下的」、「梁社漢便當是八方旗下的，所以梁主廚是八方集團的主廚之一」。
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