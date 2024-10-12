「香鷄城」強勢回歸？粉專曝「秘密計劃倒數」　網友「看圖猜地點」直呼：好想再吃

秋意漸濃，正是品蟹的好時節！台北喜來登大飯店即日起至10月31日，邀請饕客前往館內的「辰園」、「SUKHOTHAI」、「桃山」及「安東廳」，享受各式秋季鮮蟹料理。無論是肥美的沙公、紅蟳，或是來自日本與北海道的松葉蟹和帝王蟹統統有，保證帶來一場海鮮味蕾盛宴。

2024-10-10 13:01