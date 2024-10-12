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「香鷄城」強勢回歸？粉專曝「秘密計劃倒數」　網友「看圖猜地點」直呼：好想再吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自香鷄城官網及粉專
圖／摘自香鷄城官網及粉專

香鷄城回歸？「香鷄城」是不少人回憶裡的好味道，近日「香鷄城＃新時代香雞城」粉專發出「秘密計劃倒數」預告，引發網友熱議，猜想是將開店或快閃，留言「期待開幕」、「想吃小時候吃的手扒雞」。

圖／摘自香鷄城粉專
圖／摘自香鷄城粉專

好消息來了！「香鷄城＃新時代香雞城」粉專發布最新貼文，並附上一張照片，透露「秘密計劃倒數！」吸引不少人目光，有網友看了照片推測該位置在「三重空軍一村」，雖然從貼文無法確認是否為回歸開店或快閃活動，但仍引起網友高度期待，直呼「好想再吃一次」、「天啊 一定去」，還有人開始敲碗「手扒雞」、「想吃義大利麵」等經典菜單。

相關消息建議可關注店家粉專，屆時udn旅遊美食頻道也會同步跟進，帶來最新的開幕資訊。

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