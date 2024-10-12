六福感恩節烤雞早鳥現折300元！7折「不限瓶數」加購紅酒
隨著歲末感恩節和聖誕節即將來臨，台北六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧自即日起至12月18日推出限量「爐烤西班牙香料火雞禮籃」，為您和親朋好友提供完美的聚餐選擇。該火雞禮籃定價為4,299元，適合4至6人共享，提前至11月12日預訂可享早鳥優惠價3,999元，需於取貨前三日完成預訂。訂購火雞禮籃還可享紅酒7折優惠，不限瓶數，數量有限，售完為止。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
禮籃中的火雞以西班牙香料精心醃製48小時，並以低溫慢火爐烤3小時，保留肉汁鮮嫩多汁。此禮籃還搭配主廚特製綜合野莓醬與火雞肉汁，增添風味。除了美味的火雞，還有六道經典西式料理，如松露洋芋泥、蜜火腿、法式長棍麵包與南瓜派等，讓家庭聚會時輕鬆享用豐盛佳餚。
針對愛肉人士，酒店同時推出18盎司的「秘製BBQ豬肋排」（售價980元）及10盎司的「美國炭烤肋眼牛排」（售價1,680元），嚴選優質肉品，配合獨特醬料，火烤至完美熟度，為賓客帶來難以忘懷的滋味。火雞禮籃需提前三天訂購，取貨時間為11月4日至12月25日。更多資訊可致電洽詢：02-6615-6666。
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