8道最強「黑白復刻」經典料理！ 韓國黑白大廚同款美味在台灣 台南酒店能吃到「連吃7份21顆港式點心」

Netflix韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》熱度持續發燒！ 在超人氣話題的加持下，不僅傳出10萬人搶訂冠軍餐廳、餐賽者經營的餐廳都被搶訂一空等，人人爭相嚐試劇中美味料理。

現在起，在台灣也能吃到這些經典美味了，「南科贊美酒店」率先推出「黑白復刻」最強主廚料理，一次帶來8道劇中經典美味，限時開賣1個月。

圖／翻攝南科贊美酒店 L'arc Hotel官網

8道黑白大廚同款美味料理一次在南科贊美酒店吃得到，虹橋港式飲茶復刻了鄭智善主廚的「麻辣奶油蝦港式點心」，能吃到這款讓韓國吃播主連點7次的港式點心，以及崔鉉碩主廚的「麻辣龍蝦炒碼麵」，贊美宴會廳則復刻由「外送員廚師」特製的巨球中式料理「八寶丸」，以及飯店精緻早餐還不定期推出「橄欖油香蒜義大利麵」、「老奶奶烤海苔」、「辛奇豬頸肉沙拉」等。

圖／翻攝南科贊美酒店 L'arc Hotel官網

圖／翻攝南科贊美酒店 L'arc Hotel官網

現在免飛韓國、在台灣就能吃到黑白大廚同款美味，8道復刻精選菜色可上南科贊美酒店官網查看，並且官方臉書粉絲團目前在舉辦，由宴會廳主廚葛沛崇推出的「第8道」隱藏版料理，預測將會在哪個餐廳販售，有機會抽中八道菜品免費品嘗！

圖／翻攝南科贊美酒店 L'arc Hotel官網

南科贊美酒店「黑白復刻：限時開賣」

開賣期間：10/10-11/11

營業時間：11:30-14:00 / 17:30-21:00

訂位專線：(06)583-8383 轉 虹橋港式飲茶

地址：台南市善化區成功路252號