小小兵超萌必收！ 「田季發爺 x Minions」聯名合作 「小小兵限量週邊」消費滿額禮、「夢幻海陸新菜單」燒肉控開吃

超萌小小兵驚喜降臨！ 主打火烤兩吃的「田季發爺」餐廳，慶祝18週年，除了更新夢幻海陸大餐菜單，而推出品牌獨家「小小兵限量聯名」，多款獨家周邊，消費滿額即可帶回家，燒肉控們快享用開吃囉！

圖／田季發爺提供

燒肉界知名「田季發爺」與淘氣可愛的Minions「小小兵」聯名合作，打造一場充滿驚喜的燒肉尋飽派對，推出超實用與可愛兼具的小小兵折疊手拉車、折疊手拿傘、飲料提袋和門市限定徽章等獨家周邊，數量有限，小小兵迷們準備搶破頭。

圖／田季發爺提供

田季發爺全台五間門市，皆斥資重金打造高規格、多主題情境店裝，如「魔法學院」、「夢遊仙境」、「侏儸紀時代」等，且最新準備了近百道頂級餐點吃到飽，全新的「夢幻海陸菜單」更推出極上澳洲和牛、美國極選老饕肋眼、澳洲和牛橫膈膜、西班牙伊比利豬、天使紅蝦等。

圖／田季發爺提供

為了回饋粉絲支持，即日起至田季發爺消費滿額，即能帶走超萌「小小兵限量聯名周邊」，滿1,000元送門市「限定徽章」乙個、滿1,600元送「小小兵飲料提袋」、滿3,500元送「小小兵折疊手拿傘」，滿6,000元就能把「小小兵折疊手拉車」帶回家。

圖／田季發爺提供

田季發爺分店

．桃園成功店

地址：桃園市桃園區成功路二段1號

電話：03-333-1161



．桃園中壢店

地址：桃園市中壢區中美路二段136~138號

電話：03-422-5066



．新竹竹北店

地址：新竹縣竹北市文興路一段5號

電話：03-668-8692



．台南中華店

地址：台南市東區中華東路二段101號，

電話：06-267-3070



．高雄中山店

地址：高雄市新興區中山一路6-20、6-21號

電話：07-282-0228