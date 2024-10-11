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八方雲集牛肉麵獲台北牛肉麵金牌 美國、香港也飄香

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集牛肉麵湯頭利用多種蔬菜熬製，牛肉則使用牛腱心、牛肋條和牛筋，每塊肉都很厚實。八方雲集/提供
八方雲集牛肉麵湯頭利用多種蔬菜熬製，牛肉則使用牛腱心、牛肋條和牛筋，每塊肉都很厚實。八方雲集/提供

「2024臺北國際牛肉麵節」於10月10日~10月13日在圓山花博公園登場，首日頒出「鮮食組紅燒競賽金牌獎」，曾被韓國旅遊書激推的「八方雲集」奪下金牌大獎。

以「牛味傳香20載 臺北好味RUN國際」為主題，首日頒發的「鮮食組紅燒競賽金牌」，就讓首次參賽的八方雲集梁社漢、邱浚洋、林麗文、張俊平等團隊拿下。

八方雲集主廚梁社漢表示，本次競賽的紅燒牛肉麵在店裡也有販賣，湯頭利用多種蔬菜熬製，牛肉則使用牛腱心、牛肋條和牛筋，每塊肉都很厚實，湯頭甘醇鮮美，一直深受消費者喜愛，也征服台北國際牛肉麵節評審的味蕾。

由於比賽是由6位評審盲測評選，評審長李怡君透露，評審們不會知道哪一碗牛肉麵是哪一位參賽者烹煮的，完全就是靠美味程度取勝，給予八方雲集紅燒牛肉麵高度肯定。

八方雲集牛肉麵早在香港、美國已深受消費者喜愛，仍不斷改良精進，首次參加台北市國際牛肉麵大賽奪下金牌。 享受美味水餃鍋貼，同時也可以品嚐金牌牛肉麵。

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