素食者也能吃到美味「牛肉麵」！2024台北牛肉麵節 美食天王陳鴻大秀創意「十全十美水煮牛肉麵」

以「阿鴻上菜」走紅的美食天王陳鴻是2024台北國際牛肉麵節的大使，在10/10活動第一天的「大師秀」現場，親自示範創意牛肉麵「十全十美水煮牛肉麵」，他說「我結合了年輕人最喜歡的元素，而且是一款吃素、不吃牛的人也能吃的『牛肉麵』。」

美食天王陳鴻是2024台北國際牛肉麵節大使。圖片來源｜欣傳媒

空軍 眷村 成長 見證牛肉麵是青春換來的生命滋味

「我是新竹人，從小在空軍眷村長大，有很多同學的家長是黑貓中隊、黑蝙蝠中隊成員，因為他們配合美國去蒐集情資，換來美援提供麵粉等民生物資，聰明的眷村媽媽們就用這些麵粉做出不同的麵食，也就是牛肉麵的起源。牛肉麵對我的意義，就是同學的父親們在空軍奉獻已逝青春，所換來的生命滋味。」

今年60歲的陳鴻說，小時候牛肉麵是一種奢侈品，由於價格不便宜，每一碗都會煮得相當認真。「我永遠記得台北中興醫院前面，還有所有北一女學生都吃過的桃源街牛肉麵，桌上都會放著一大碗黃澄澄的牛油和堆得跟小山一樣的酸菜自由取用，這就是我小時候對牛肉麵的印象。」

跟隨時代腳步前進，牛肉麵也從傳統路邊麵食變成最高級的小吃，每家都有不同的食材和表現形式，甚至台北已有一客上萬元的牛肉麵，儼然成為中餐界的fine dining。因為一路見證牛肉麵華麗變身的過程，在陳鴻眼中牛肉麵節大使的工作別具意義。

圖片來源｜臺北市商業處

十全十美水煮牛肉麵 不吃牛肉也能很享受

10/10當天的台北牛肉麵節大師秀，陳鴻準備的是「十全十美水煮牛肉麵」，以年輕人愛吃的麻辣湯頭結合東南亞食養料理代表「肉骨茶」，沒有豆瓣醬和醬油，卻有誘人的麻辣鮮香，是帶有肉骨茶香料滋味的麻辣湯底。

另外還搭配大量蔬菜及菇類，如白蘿蔔、金針菇、杏鮑菇等，陳鴻說「大家都知道，吃水煮牛、酸菜魚時最好吃的就是旁邊的金針菇、黃豆芽！越來越多年輕人不吃肉也可以很享受，他們比較在乎的是湯頭底蘊。」

圖片來源｜欣傳媒

圖片來源｜欣傳媒

他用Q彈的日式拉麵取代會發脹的傳統白麵條，而且不只以厚實的杏鮑菇代替肉的口感，這碗麵裡面還加了新潮的「未來肉」，因此不吃牛、不吃肉的人也能享受「牛肉麵」的美好滋味，同時還能環保減碳。

「我想打造牛肉麵的天花板，把健康環保的牛肉麵變成華麗版本。」為什麼想設計一道所有人都能吃的牛肉麵？陳鴻認為牛肉麵已走向國際化，應該要突破各種框架，走進不同族群的生活中；其實一部分也有自己的私心，因為母親已茹素40年，他想認真煮出一碗母親也可以吃的牛肉麵，做些能聊表孝心的事情。

陳鴻為了吃素的母親，特別設計素食牛肉麵「十全十美水煮牛肉麵」。圖片來源｜陳鴻 Facebook

2024台北牛肉麵節

日期：10/10（四）～10/13（日）

時間：10:00～16:00

地點：花博公園長廊廣場（台北市中山區玉門街1號，捷運「圓山站」1號出口）

官網：https://tpebeefnoodle.com.tw/

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302057