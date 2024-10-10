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《黑白大廚》絕對味蕾安成宰都給過！名廚夠懂吃 接地氣的「大腸蚵仔麵線、台式熱炒」和這間知名「中餐廳」他超愛

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Netflix提供、主廚安成宰IG
圖／Netflix提供、主廚安成宰IG

《黑白大廚》評審曾造訪的同款麵線店！Netflix實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》大爆紅，擔任評審的米其林三星主廚安成宰知名度更是水漲船高，許多話題都圍繞在他身上，像是有網友偶然在主廚IG發現一碗熟悉的台灣味－「大腸蚵仔麵線」，在Threads上掀起網友討論，紛紛讚「這家麵線超好吃耶、真的很有品味」、「專業欸」。

韓國料理競賽實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》由20位名廚與80位各種型態餐飲廚師同台競技。由韓國餐飲名人白種元（右）和米其林三星餐廳主廚安成宰擔任評審。圖／Netflix提供
韓國料理競賽實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》由20位名廚與80位各種型態餐飲廚師同台競技。由韓國餐飲名人白種元（右）和米其林三星餐廳主廚安成宰擔任評審。圖／Netflix提供

跟著《黑白大廚》名廚吃台味！有網友在Threads上分享，近日在韓國唯一的三星主廚安成宰的IG發現，他曾在2018年發出一則貼文，首圖一碗「大腸蚵仔麵線」吸引台灣人目光，沒想到就是位在新北板橋、名為「深丘」的美味麵線店，更配文讚這碗麵線是「新北最好」，不少人看到後紛紛回應「吃深丘、給過」、「找到知音了」等，誇讚名廚真的很懂吃。

主廚同款麵線「深丘腸蚵仔麵線」在Google上擁有近2000則評論，總分4.4分，網友推薦必點大碗「綜合麵線」，蚵仔和大腸都很有水準且份量十足，想要前往朝聖的朋友可以先筆記。

圖／Regent Taipei 晶華酒店粉絲專頁
圖／Regent Taipei 晶華酒店粉絲專頁

此外，安成宰今年6月受邀客座台北晶華酒店，位於晶華酒店3F的中餐廳「晶華軒」被他所青睞，推薦招牌菜「生拆膏蟹燴麻婆豆腐」和「鱈蟹西施泡飯」。不僅如此，安成宰和韓國團隊也被接待去體驗最接地氣的「台灣熱炒」，同款餐廳正是「鮮定味生猛活海鮮」，台味代表「三杯雞」、「三杯米血糕」都是桌上佳餚。

圖／摘自Google地圖（網友小溫分享）、鮮定味生猛活海鮮（長安店）粉絲專頁
圖／摘自Google地圖（網友小溫分享）、鮮定味生猛活海鮮（長安店）粉絲專頁

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