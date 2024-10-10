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《黑白大廚》夯爆！10萬人搶訂冠軍餐廳、黃牛開高價 「黑手黨」權聖晙發聲了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
權聖晙在節目中化名「拿坡里美味黑手黨」，拿手料理就是義式菜。圖／Netflix提供
權聖晙在節目中化名「拿坡里美味黑手黨」，拿手料理就是義式菜。圖／Netflix提供

Netflix 料理競賽實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》於近期掀超高討論度，冠軍由的「黑湯匙」廚師權聖晙拿下，從僅能以化名「拿坡里美味黑手黨」稱之，歷經敗部復活，到創進總決賽終能公開本名，到最後端出拿手料理，獲得2位名廚評審一致認可拿下冠軍，看得讓人熱血沸騰。

而《黑白大廚》紅翻，冠軍權聖晙經營義式餐廳「Via Toledo Pasta Bar」也夯到難以預定。10日餐廳預約平台開放後搶訂人數超過10萬，夯到造成平台當機，甚至傳出有人購買訂位喊價喊到70萬韓幣（約1.7萬台幣）的金額，還有人哀怨直呼難搶程度堪比IU演唱會。

權聖晙得知後也於IG限時動態發聲，為訂不到位的情況致歉，表示考慮調整菜單與價位，找到能讓更人能訂到位的辦法。權聖晙還曬出黃牛喊價，祭出抓黃牛可預約餐廳的獎勵，呼籲別助長黃牛。

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「拿坡里美味黑手黨」權聖晙親發聲回應餐廳太難訂位。圖／截自IG／napolimatfia
「拿坡里美味黑手黨」權聖晙親發聲回應餐廳太難訂位。圖／截自IG／napolimatfia

「拿坡里美味黑手黨」權聖晙親發聲回應餐廳太難訂位。圖／截自IG／napolimatfia
「拿坡里美味黑手黨」權聖晙親發聲回應餐廳太難訂位。圖／截自IG／napolimatfia

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