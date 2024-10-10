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火鍋吃到飽新霸主！全台首間「極千葉火鍋」亮點搶先看 爽嗑「A5和牛、頂級大蝦」 旗下火鍋品牌加碼變身「最狂甜點屋、海鮮店」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

極致版吃到飽即將登場！千葉餐飲集團大升級，打造全台首間「極」千葉火鍋插旗桃園，裝潢融合古今美學，餐點則會提供多達100種職人手作料理、日本A5和牛、頂級野生海大蝦和各式現流海鮮及小農蔬食，再到甜點飲料都不馬虎。待開幕後，桃園人就能手刀先開箱啦！

圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

全台首間「極」千葉火鍋插旗桃園，預計於2024年12月底至2025年1月前開幕。圖／千葉火鍋提供
全台首間「極」千葉火鍋插旗桃園，預計於2024年12月底至2025年1月前開幕。圖／千葉火鍋提供

消費者最愛「火鍋+吃到飽」升級了！歷經3年籌劃，千葉餐飲集團最新「極」千葉火鍋預計約於2024年12月底至2025年1月前盛大開幕，落腳桃園市。「極」千葉火鍋以吃到飽的極致饗宴為目標，結合日式元素與現代設計風格，餐點設計除了有肉控都愛的日本A5和牛、美國Prime牛肉等必吃聖品外，逾100種職人手作料理、多樣現流海鮮和鮮甜肥美的頂級野生海大蝦，以及產地直送的小農蔬食，而甜點飲料則有獨家推出的日式抹茶冰淇淋、奶酪、傳統日式點心，也能品到高品質清酒、葡萄酒等，邀請顧客們展開一趟絕妙的味蕾之旅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「極」千葉火鍋內部示意圖。圖／千葉火鍋提供
「極」千葉火鍋內部示意圖。圖／千葉火鍋提供

圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

除「極」千葉火鍋將開幕外，千葉火鍋更新推出了線上「味來卡」，11/1至11/30，憑有效期限舊享味卡用餐不限消費金額，即轉線上味來卡黑卡，免費展延2年（原價500元）。憑黑卡用餐可享9折優惠，當月壽星再贈「30張當月壽星5折券」，慶生吃整月。

千葉火鍋線上「味來卡」新登場。圖／千葉火鍋提供
千葉火鍋線上「味來卡」新登場。圖／千葉火鍋提供

此外，千葉餐飲旗下「享千葉火鍋」將於10/25至11/30推出「浪漫甜點祭」，手工可頌、法式玫瑰塔、炙燒雲蓋泡芙、奶酥莓果派、雪漾鐵觀音派等當紅甜點，與多款日式現做甜點統統有，每日輪番推出，為甜點控、螞蟻人打造幸福感爆棚的夢幻天堂。

「享千葉火鍋」於10/25至11/30推出「浪漫甜點祭」。圖／千葉火鍋提供
「享千葉火鍋」於10/25至11/30推出「浪漫甜點祭」。圖／千葉火鍋提供

圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

而「千葉火鍋 竹北店」則變身全台唯一澎派海鮮店，不僅有全天供應的各式生魚片，只要開鍋+250元即享「松葉蟹腳吃到飽」，假日更加碼東石鮮蚵、三點蟹、藍花蟹、藍鑽蝦、天使紅蝦等統統任你無限吃。平日699元、假日799元（須加收10%服務費、優惠不併用）。

「千葉火鍋 竹北店」化身全台唯一澎派海鮮店，凡開鍋+250元即享「松葉蟹腳吃到飽」。圖／千葉火鍋提供
「千葉火鍋 竹北店」化身全台唯一澎派海鮮店，凡開鍋+250元即享「松葉蟹腳吃到飽」。圖／千葉火鍋提供

圖／千葉火鍋提供
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「極」千葉火鍋 開幕資訊

開幕日：約於2024/12月底至2025/1月期間

地址：桃園市桃園區文中東路360號

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