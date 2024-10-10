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台北喜來登「金秋蟹宴」來襲 四大餐廳獻上秋季頂級蟹饗

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
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秋意漸濃，正是品蟹的好時節！台北喜來登大飯店即日起至10月31日，邀請饕客前往館內的「辰園」、「SUKHOTHAI」、「桃山」及「安東廳」，享受各式秋季鮮蟹料理。無論是肥美的沙公、紅蟳，或是來自日本與北海道的松葉蟹和帝王蟹統統有，保證帶來一場海鮮味蕾盛宴。

圖／台北喜來登大飯店提供
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粵菜餐廳「辰園」推出四道經典蟹料理，包括濃香的「芙蓉肉鬆老酒蒸處女蟳」3,080元，風味獨特的「桂花腐乳薑蔥花甲焗沙公蟹」2,680元等。泰國餐廳「SUKHOTHAI」則由泰籍主廚Jimmy帶來南洋風情的「傳統泰式辣炒」與「泰式黃咖哩」，每道1,980元，辣香濃郁、回味無窮。

圖／台北喜來登大飯店提供
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圖／台北喜來登大飯店提供
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至於日式料理愛好者，可前往「桃山」享受「北海道松葉蟹雙人鍋物饗宴」，每套6,980元，以七道會席料理展現松葉蟹的鮮甜精華。而「安東廳」牛排館則以北海道帝王蟹作為主角，豪華海陸組合包含「帝王蟹肉餅・柳橙芥末」880元、「帝王蟹肉・經典干邑風味龍蝦濃湯」680元，以及「美國菲力牛排・帝王蟹腳」2,480元。此外，秋蟹料理主菜可搭配優惠套餐，每套3,280元，享有前菜、湯品、配菜及甜點。

圖／台北喜來登大飯店提供
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以上菜品需另加一成服務費，且須於用餐前三日預訂。這個秋天，不妨前往台北喜來登，盡情享受秋蟹料理的多元風情與豐富滋味。

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北海道 帝王蟹 牛排 秋蟹 美國

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