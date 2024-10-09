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雞排控動起來！脆皮雞排只要40元 2024「CAS國產雞排嘉年華」在台南 5家強店「炸雞買1送1」、千張「免費兌換券」必搶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@tainan.food_jane授權、炸雞大獅粉絲專頁
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雞排控衝台南！第六屆「CAS國產雞排嘉年華」來了，將於本週六10/12下午2時在台南大遠百登場。不僅有雞排/雞肉產品買一送一，現場還會發放「1000張免費兌換券」，可兌換國產雞肉產品或香雞排。更有炸雞名店專屬優惠，用噴香炸雞攻佔台南人的胃！

圖／炸雞大獅粉絲專頁
圖／炸雞大獅粉絲專頁

「CAS國產雞排嘉年華」去年於新北板橋大遠百舉辦，而今年第六屆移師台南大遠百，將於10/12下午2:00至6:00開跑。活動現場有2000份「雞排/雞肉產品買一送一」、1000張「免費兌換券」可兌換國產雞肉產品或香雞排，一年一度的雞排盛事可千萬別錯過了。

圖／遠東百貨台南大遠百粉絲專頁
圖／遠東百貨台南大遠百粉絲專頁

此外，當天還會有多家炸雞強店到場助陣，有「炸雞大獅、19甲雞排、3Q脆皮雞排、炸雞洋行、德州小騎士」等5間知名品牌，多家雞排買一送一，一份雞排最低只要40元，而德州小騎士則是買雞腿或腿排免費贈雞翅，必吃的炸雞部位一次滿足。各家優惠依現場實際狀況為準。

圖／IG@tainan.food_jane授權
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第六屆CAS國產雞排嘉年華

活動日期：2024/10/12 14:00-18:00

地點：台南大遠百成功店（台南市東區前鋒路210號）

圖／遠東百貨台南大遠百粉絲專頁
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台南美食 必吃 炸雞 買一送一 雞排

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