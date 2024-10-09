星級Buffet 800有找！台北中山五星飯店「自助午茶兩人1588起」還免服務費 南洋新主題「月亮蝦餅、冬蔭功」暢吃到年底

台北人10月吃爆飯店Buffet！除圓山大飯店「松鶴餐廳」推出整月75折外，台北中山區的五星飯店也霸氣推出「自助下午茶兩人同行1588元起」週年活動，不另收服務費，優惠一路到年底，終於輪到台北人享福利價開吃啦。

台北老爺大酒店「Le Café」即日起至12/31推出新主題「遇見南洋．泰饗受」。圖／台北老爺大酒店粉絲專頁

歡慶40週年！位在台北老爺大酒店2樓的自助式餐廳「Le Café」於本月起至12/31，推出自助下午茶優惠「平日兩人同行1588元、假日兩人同行1888元」，且免再加收原價一成服務費，相當於最低每人794元就能吃遍多道佳餚，800元有找享用飯店吃到飽。

示意圖，非本次主題餐點。圖／台北老爺大酒店粉絲專頁

圖／台北老爺大酒店粉絲專頁

不僅如此，「Le Café」同一期間還推出新主題「遇見南洋．泰饗受」，結合道地南洋風味和台灣人在地口味，酸、香、鮮、辣多重滋味統統吃得到。主廚推薦開胃必吃「涼拌香柚鮮蝦」、經典代表「泰式月亮蝦餅」、改以鮭魚特製的「黃梨三味魚」等，還有「酸辣海鮮湯、泰式涼拌皮蛋、泰式香烤豬肉、泰式咖哩」等下飯美饌，一餐吃下來絕對很過癮。

「Le Café」往年亦曾推出南洋風饗宴深受饕客喜愛。圖／台北老爺大酒店粉絲專頁

而除了有多款酸辣主題料理外，甜點部分也融合新主題，像是香甜脆口「泰奶千層酥」和南洋冰品「摩摩喳喳」都能無限享用，為這頓飯畫下完美的句點。泰料控直接爽吃到年底，安排時間先訂位囉。

圖／台北老爺大酒店粉絲專頁

台北老爺大酒店 40週年慶

活動期間：即日起～2024/12/31

優惠內容：【Le Café】平日自助式下午茶兩人同行1588元；假日自助式下午茶兩人同行1888元

訂位專線：02-25423266 轉咖啡廳

備註：此專案恕不與其他優惠活動合併；最多八人(含)以下為上限；不用再加原價一成服務費

活動頁面：https://reurl.cc/34WEzM