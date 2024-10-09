2024「雙十國慶優惠」懶人包！ 超商咖啡買10送10、星巴克買1送1、國慶寶寶吃Buffet10元、樂園最低99元暢玩

迎接113年國慶日雙十節，超商、餐廳、手搖飲料、飯店業者祭出優惠不手軟！7-ELEVEN、全家、萊爾富紛紛祭出咖啡「買10送10」超狂組合，各家手搖飲料祭出買1送1、星巴克則於雙十前後有優惠，餐飲系列優惠有遠雄悅來大飯店邀10/10壽星用餐只要10元、到王品集團旗下餐廳點用套餐再招待美味好料等，限時爽吃各大優惠快快收！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN雙十節咖啡優惠，自即日起至10/12止，OPENPOINT行動隨時取推出CITY CAFE系列1,010元組合優惠：「CITY CAFE濃萃美式」買10送10，每日限量2萬組、「CITY CAFE濃萃拿鐵」25杯1,010元，限量10萬組、「CITY CAFE大杯卡布奇諾」任選32杯1,010元，限量3萬組、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶」任選25杯1,010元，限量3萬組、「CITY TEA經典純奶茶/純奶青」任選32杯1,010元，限量3萬組、「CITY PRIMA大杯精品拿鐵」14杯1,010元，限量3萬組。

圖／7-ELEVEN提供

●全家

全家便利商店自即日起至10/13，在APP隨買跨店取推出 「Let's Café 買10送10」多組優惠，包括：特濃美式買10送10、特濃拿鐵買10送8、單品美式買10送10、單品拿鐵買10送8(每款每會員限購2組，可寄杯，冰熱不限)。

另外，全家霜淇淋最新與日本最大咖啡品牌UCC聯名，打造「經典117咖啡霜淇淋」，於10/10在APP限定推出「Fami!ce霜淇淋買10送10」霜淇淋優惠，每會員限購2組，限量1萬組。

圖／全家便利商店提供

●萊爾富

萊爾富門市自即日起至10/15期間，推出「Hi café大杯系列特濃美式、特濃拿鐵」，同品項冰熱任選買1送1。另，萊爾富會員可透過Hi-Life VIP APP內的整買零取，於10/10國慶日當天推多組優惠，包括：「Hi café大杯美式」買10送10、「Hi café大杯拿鐵」買10送6(每名會員限購2組)。

另外，全台萊爾富門市、來送禮、Hi-Life VIP APP整買零取，於即起至10/13同步推出「哈根達斯指定冰品，任選4件299元」優惠，包括哈根達斯迷你杯、雪糕全系列品項等。

Hi café。圖／萊爾富提供

●OKmart

OKmart自即日起至10/10國慶日當天，門市咖啡優惠有「大杯極淬莊園系列、大杯莊園美式、拿鐵」同品項買2送1；「極萃莊園系列」強調加倍濃厚於10/11限時加碼買2送2。

圖／OKmart提供

●星巴克

雙十國慶前後開喝！星巴克將於10/9推出「集團同慶 好友分享日」活動，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一，優惠品項除雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料外，其他皆適用，包含難得的星冰樂買一送一。

另外，星巴克於10/11至10/13再推「集團同慶 第二杯半價」，活動期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。

圖／星巴克提供

●康青龍

康青龍祭出雙十好康，於即起至10/22期間，於Uber Eats訂購康青龍，限定4款指定飲品「青龍茶王、仙凍蜜茉綠、御香烏龍綠茶、古早冬瓜露」，連續14天享有買一送一優惠！

圖／康青龍提供

●顏太煮奶茶

手搖飲品牌「顏太煮奶茶」10/10於全門市祭出雙10限時1天「太煮淬茶系列第2杯10元」優惠，品項有「高山青茶」、「古早味紅茶」、「山茶花綠茶」及「百年仙草甘茶」，可隨意混搭。

圖／顏太煮奶茶提供

●翰林茶館

即日起至10/24期間每日上午11時至晚上8時，翰林茶館祭出「外帶國宴珍奶第2杯半價」優惠；第2波10/10起至10/27推「大杯熊貓珍奶38元」優惠，凡於門市內用套餐加38元，即可爽喝大杯熊貓珍奶1杯。

圖／翰林茶館粉絲頁

●肯德基

肯德基自即起至10/13有3大百元套餐，有「一人雙十爽吃雞（優惠代碼40624）」內含咔啦脆雞1塊、雙色轉轉QQ球1份、原味蛋撻1顆只要100元；「雙人雙十爽吃雞（優惠代碼40623）」內含咔啦脆雞4塊、無糖茉莉綠茶2杯特價200元；「三人雙十爽吃雞（優惠代碼40622）」內含咔啦脆雞6塊、百事可樂2杯只要300元。

另，即起至10/14祭出「蛋撻買1送1」優惠，期間只要單點或加點1盒6入原味蛋撻禮盒，就送闇黑芝麻蛋撻1顆。

餐點示意圖。圖／肯德基提供

●拿坡里披薩

即日起至10/23期間，「拿坡里披薩.炸雞」為歡慶雙十節推出超狂優惠，無論內用還是外帶，只要購買一桶「10塊炸雞」，就能免費獲得2個小披薩，特惠價只要580元！

餐點示意圖。圖／拿坡里提供

●摩斯漢堡

「摩斯漢堡」雙十優惠，即日起至10/15全門市祭出「4大百元套餐」組合，例如：黃金塔塔鱈魚堡+方塊薯餅+大杯冰紅茶，特價100元、超級大麥薑燒珍珠堡+超級大麥海洋珍珠堡+大杯冰紅茶2杯，特價200元；更加碼於APP「安心取溫馨送」推出組合優惠，可享中杯摩斯咖啡買10送10、中杯拿鐵買6送4、摩斯蒟蒻冰紅茶2杯100元等一系列好康。

圖／摩斯漢堡提供

●21PLUS

連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」，即日起至10/31限時祭出最新優惠，爽吃招牌「香草烤雞分享餐」下殺69折，內含整隻香草烤雞1隻、2杯蜂蜜綠茶及烤雞沾醬，特價429元。

香草烤雞套餐。圖／21Plus提供

●遠雄悅來大飯店

遠雄悅來大飯店英倫西餐廳推出「歡慶1010雙十國慶 壽星國慶同歡」優惠，1.10/10出生的壽星享用自助晚餐，優惠價10元(免收服務費，原價1280元+10%)；2.10月壽星享用晚餐及假日下午茶，享8折優惠(需加原價10%服務費)；3.特價1,010元的「雙十國慶-自助晚餐特惠票組」於即起至10/10線上開賣，限量100套。

圖／遠雄悅來飯店提供

●思犇牛排

思犇牛排迎接10月國慶，全台7家門市推出兩項好康：1.尋找國慶寶寶10/10壽星，在國慶日當天雙人來店用餐並出示身分證件，餐廳招待壽星免費享用250元排餐；2.所有10月壽星來店用餐，整個月都享9折優惠。

圖／思犇牛排提供

●西堤牛排

西堤牛排自10/10至10/31，消費者揪同好身著萬聖節主題趣味裝束或相關小物，到店消費2客經典套餐，每桌贈「BBQ炸雞拼盤」1份。

西堤牛排贈送「BBQ炸雞拼盤」。圖／王品提供

●藝奇和牛岩板燒

10/15前，到藝奇和牛岩板燒消費任2客套餐，餐廳招待「酥炸軟殼蟹」，10/16至11月底則是贈送「天使紅蝦佐柚子鹽」。

藝奇招待「酥炸軟殼蟹」。圖／王品提供

●享鴨

中餐品牌「享鴨」於10月底前，內用多人套餐或單點烤鴨，就招待同桌每人1份「吃驚鴨堡」。

享鴨推出「吃驚鴨堡」。圖／王品提供

●柒息地串燒居酒屋

連鎖串燒居酒屋柒息地十月優惠活動，即起至10/31止，針對內用的客人，準備了「天使大紅蝦」獨家優惠活動，原價一份140元的天使大紅蝦，將推出限期活動「買二送二」；外帶回家的民眾，全部菜單品項皆享89折優惠。

圖／柒息地串燒居酒屋提供

●抱きしめ鯛——鯛担麵專門店

慶祝雙十國慶，「抱きしめ鯛」自10/10日至10/13店家特別推出「雙人雙十套餐」，包含鯛担湯麵一碗、鮭魚冷麵一碗、天婦羅一份、可麗露一份，搭配兩杯軟性飲料，期間限定套餐特惠價1,010元！另外，自即起至10/14，凡來店用餐並於Google留下體驗好評，即可免費獲得馬鈴薯球乙份或溏心蛋乙份，讓您的用餐體驗更加豐富！（數量有限，送完為止）

圖／抱きしめ鯛——鯛担麵專門店提供

●劍湖山世界

今年國慶煙火在雲林，劍湖山世界推出10/10至10/13期間，身分證字號有「8、1、5」，對中1碼門票價格499元、對中2碼門票399元、對中3碼門票99元，號碼不重複計算。