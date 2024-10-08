連20天開漢堡派對！ 台北、台南新開幕「MOUMOU美式漢堡」打卡套餐送雞腿 、拍照男神女神店員送MOU薯

漢堡控手刀追起來！ 全新「MOUMOU美式漢堡」於台北、台南兩地新開店，10/7在台南新光西門首次亮相，接著10/9在微風南山盛大開幕，帶來多款手工肉排+自製麵包+小農直送蔬果的特色漢堡，更於開幕期間連20天舉行漢堡派對，邀民眾一起來打卡贈送炸雞、薯條！

圖／MOUMOU美式漢堡提供

馡曄旗下除了引進義式窯烤的默爾 pasta pizza，最新開立「MOUMOU美式漢堡」餐廳，嚴選優質肉品、小農直送的新鮮蔬果，研發了多款特製漢堡，首推「香煎鳳梨辣醬牛肉堡」，結合台灣金鑽鳳梨與特製辣醬帶來甜辣交融滋味；而「經典BBQ手撕豬肉堡」則以慢燉豬梅花與濃郁的煙燻醬汁，成為濃厚的美式風味。

圖／MOUMOU美式漢堡提供

充滿豐富配料的還有「台味青龍椒豆乳雞腿堡」、「鮮筍芥刀殺魚堡」、「韓國水梨辣醬豬肉堡」、長型的「起司塔塔炸蝦堡」等，讓人每一款都想嚐。

圖／MOUMOU美式漢堡提供

不能錯過的還有招牌「現刨MOU薯」，使用當日新鮮馬鈴薯，以去除多餘澱粉，再經專業工序，打造濃郁的馬鈴薯香味且外酥內軟的新鮮MOU薯；還有美式炸雞、香酥魚塊等點心可選擇，現點現做的美味讓你忍不住一口接著一口！

圖／MOUMOU美式漢堡提供

MOUMOU台南新光西門店於10/7開幕，緊接著是MOUMOU台北微風南山店將於10/9上午11點開幕，自開幕日起連續20天舉行漢堡派對，凡於FB或IG社群打卡，購買兩份漢堡套餐送「美式炸雞一隻」；此外，開幕首7日，消費並拍下「男神店員/女神店員」工作照分享於FB或IG社群上，就送「MOU薯招待券一張」。

圖／翻攝 默爾 pasta pizza 臉書

【MOUMOU台南新光西門店】

地址：台南市中西區西門路一段658號B2F

【MOUMOU台北微風南山店】

地址：台北市信義區松智街17號B2F