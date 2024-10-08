超值1010雙十套餐！「抱きしめ鯛」鯛担麵台北專門店 國慶+開幕限時優惠火熱來襲
來自大阪的排隊名店『抱きしめ鯛——鯛担麵專門店』正式開幕！為了慶祝台灣首店開幕，店家特別推出一系列活動與限時優惠，讓每位顧客在享受精緻日法融合的拉麵風味之餘，還能帶走超值好禮與套餐優惠。
『抱きしめ鯛』打造前所未有的拉麵新體驗，招牌鯛魚湯底，以來自日本愛媛縣的頂級真鯛為核心食材，經過數小時精心熬製，結合法式高湯技法「fume de poisson」，完美呈現濃郁卻不失清爽的口感；鮮嫩叉燒則是精選台灣CAS認證豬肉，以低溫舒肥的烹調技術完美鎖住肉汁，保留食材最原始的鮮甜與細緻柔嫩口感，帶來入口即化美食享受。
為慶祝雙十國慶，自10月10日至10月13日店家特別推出「雙人雙十套餐」，包含鯛担湯麵一碗、鮭魚冷麵一碗、天婦羅一份、可麗露一份，搭配兩杯軟性飲料，期間限定套餐特惠價1,010元！另外，自10月8日至10月14日，凡來店用餐並於Google留下體驗好評，即可免費獲得馬鈴薯球乙份或溏心蛋乙份，讓您的用餐體驗更加豐富！（數量有限，送完為止）
抱きしめ鯛——鯛担麵專門店（台灣本店）
地址：台北市大安區延吉街108號
電話：02-2771-5921
營業時間：週一至週日 11:30-14:30、17:30-20:30（最後點餐時間分別為14:15及20:00）
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