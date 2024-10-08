一次收兩家！ 法式熱帶花園「Thai J」泰式料理餐廳歇業　營業至10／20止

道地的泰式料理一次少2家！ 2016年在台中開幕的泰式餐廳「Thai J」，以法式風情全景落地窗，加上室內擺放多種植物，打造有如空中花園的美景餐廳，帶來泰北傳統美食料理。不過，受到整體大環境影響，一口氣將收掉兩間店，Thai J台中店、桃園店將營業至10/20止。

圖／翻攝Thai J 泰式料理 總部 臉書粉專

以法式宮庭風情打造的Thai J，於台中店、桃園店的兩間店皆為一樓加二樓的空間，於Google評價皆有4.4顆星以上的高評價，店內放置多種植物和花卉，有如置身於都市秘林，一開幕就是網美們必訪的著名森林系餐廳。

圖／翻攝Thai J 泰式料理 總部 臉書粉專

業者於昨日(10/7)於社群平台宣布，「因整體大環境影響而無法繼續經營，Thai J台中店、桃園店將於10/20跟大家說再見，有任何問題可於10/17前透過Thai J官方Line聯繫。」