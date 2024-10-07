有夠噁！壽司郎又遭惡搞 刺青男「整包檳榔放轉盤」引眾怒：支持提告

台北遠東香格里拉的遠東Café自助餐廳為慶祝慕尼黑啤酒節，於10月4日至31日推出「德式美饌饗宴」，每位價格為1,580元+10%起。此次活動匯集德國經典美食，讓食客在歡樂氣氛中享受超過二十道德國料理，感受濃濃的德國風情，不出國門即可盡情體驗道地風味。

2024-10-07 12:00