有夠噁！壽司郎又遭惡搞 刺青男「整包檳榔放轉盤」引眾怒：支持提告
玩得起賠不起！近期食安問題頻傳，知名迴轉壽司店被惡搞已不是一件兩件。近日又傳出一則影片引發眾怒，有民眾到壽司郎用餐，竟把整包檳榔置於壽司轉盤上，無聊當有趣，被網友怒批「低級當幽默」、「希望壽司郎能提告」。
繼寵物守宮放醬油碟事件後，近日記者爆料網釋出一段影片，有民眾至壽司郎用餐卻惡作劇將自己的整包檳榔放到壽司轉盤上，隨著輸送帶被送出去，在網路上引起眾網友撻伐，相繼痛批「這種行為真的低能」、「比垃圾還垃圾」，並支持業者提告求償。
影片出處：https://www.facebook.com/reel/1471461523516377
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