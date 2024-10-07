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「黑白大廚」太夯敲碗台版！最佳美食評審是他們

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
詹姆士9(左圖)和江振誠被網友認為是台版「黑白大廚」評審的最佳人選。圖／500輯攝影團隊提供、記者吳致碩／攝影
詹姆士9(左圖)和江振誠被網友認為是台版「黑白大廚」評審的最佳人選。圖／500輯攝影團隊提供、記者吳致碩／攝影

韓國競賽料理節目「黑白大廚：料理階級大戰」9月在Netflix上架後，掀起料理大戰熱潮，評審白種元和安成宰也成為當紅炸子雞，不論是參賽者還是餐廳，都成為台灣網路上的熱門話題。

不少網友認為台灣也可以製作台版的「黑白大廚」，而評審也有適當的人選，和白種元一樣會做菜又有主持經驗的就是詹姆士，而像安成宰一樣是米其林主廚的則有江振誠，兩人的舞台氣勢絲毫不輸給韓國這兩位大廚。

其他人選還有阿基師、胡天蘭，而米其林大廚部分，網友大多認為除了江振誠之外、態芮的三星主廚何順凱，也是很有資格當評審，而台灣的美食餐廳這麼多，光是要想哪一些餐廳來參加，就讓不少網友直呼：「絕對比韓國還好看」、「可是台灣的製作費有這麼多嗎」、「想看台灣版」。

「黑白大廚：料理階級大戰」掀起熱潮，評審白種元(右)和安成宰人氣正旺。圖／Netflix提供
「黑白大廚：料理階級大戰」掀起熱潮，評審白種元(右)和安成宰人氣正旺。圖／Netflix提供

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