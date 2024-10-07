余政鴻廚藝揚名國際！再添2金準備開店囉

男星余政鴻曾演出多部8點檔，吸引不少婆媽粉絲，而下戲之後的他，最喜歡做的事情，就是化身大廚，日前更研發出麻辣滷味，給親朋好友試吃深受好評，今年8月出國到新加坡參賽，一舉奪冠，昨(6日)他再接再厲到韓國參加釜山國際美食工匠大賽，一共獲得國際名廚獎、料理金牌獎兩項大獎，將台灣好味道帶上國際。

釜山國際美食工匠大賽分翻糖、中餐、西餐、麵包、伴手禮等組別比賽，余政鴻參加的是伴手禮組，研發的麻辣滷味以真空宅配形式參賽，除了醬汁外，特地選用當地食材料理，為了這次比賽，提早2天抵達釜山，找尋比賽食材，幾乎不眠不休，終於奪下2項大獎，也讓他直呼太感動。