秒飛「德國慕尼黑啤酒節」！台北遠東Café德式美饌饗宴登場，經典德味一次滿足

台北遠東香格里拉的遠東Café自助餐廳為慶祝慕尼黑啤酒節，於10月4日至31日推出「德式美饌饗宴」，每位價格為1,580元+10%起。此次活動匯集德國經典美食，讓食客在歡樂氣氛中享受超過二十道德國料理，感受濃濃的德國風情，不出國門即可盡情體驗道地風味。

圖／台北遠東香格里拉提供

在這次德式饗宴中，主打「德國烤豬腳」絕對是不可錯過的美味。這道料理採用低溫慢烤與高溫油炸的獨特手法，外皮酥脆，內裡肉質鮮嫩，搭配酸菜或芥末醬更添風味。此外，還有「德國啤酒豬肉香腸堡」和「德式黑啤酒煎鮮蝦」等多款經典料理，讓人感受到德式美味的多樣性。活動期間，食客還可以選擇慕尼黑限定的黑啤酒與白啤酒，為這場饗宴增添更多風味。

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圖／台北遠東香格里拉提供

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作為啤酒節的象徵，德國香腸更是此次活動的一大亮點。遠東Café精心呈現巴伐利亞白香腸、法蘭克福香腸和德國辣味香腸等多款經典香腸，每款香腸均選用地道香料製作，口感豐富多變，充滿濃郁的德國傳統風味。搭配各式酸菜和調味醬料，讓食客在大快朵頤之際也能品味道地德國香氣。

甜點方面，主廚團隊特別準備了「德式芝士蛋糕」和「德式蘋果派」，香甜滋味為饗宴劃上完美句點。無論是喜愛德國料理的食客，還是啤酒愛好者，這場德式美饌饗宴都是不容錯過的美食之旅。歡迎提前訂位，共享這場豐富的啤酒美食派對。

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