TXT來台被牛肉麵收服！休寧凱驚吐身體差曾靈魂出竅　

韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）本月5、6日接連兩天在林口體育館開唱，兩天共吸引1萬8千人次歌迷捧場，現場座無虛席。第2次來台見粉絲，他們也抽空接受訪問，成員休寧凱直呼：「台灣最好吃的就是牛肉麵！」激動到還用中文說：「很好吃！」

TXT由SOOBIN（崔秀彬）、YEONJUN（崔然竣）、BEOMGYU（崔杋圭）、TAEHYUN（姜太顯）、HUENINGKAI（休寧凱）共5人組成。這次來台，崔然竣還自爆抽空和崔杋圭跑去體驗放天燈，崔然竣說：「風景太美，很像電影才會出現的場景，我們許下希望工作人員還有粉絲都健康幸福，接著我們還一起吃了小籠包。」