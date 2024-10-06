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TXT來台被牛肉麵收服！休寧凱驚吐身體差曾靈魂出竅　

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
TOMORROW X TOGETHER（TXT）休寧凱(左起)、崔秀彬、崔杋圭、崔然竣、姜太顯，開心分享來台體驗。圖／遠雄創藝提供
TOMORROW X TOGETHER（TXT）休寧凱(左起)、崔秀彬、崔杋圭、崔然竣、姜太顯，開心分享來台體驗。圖／遠雄創藝提供

韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）本月5、6日接連兩天在林口體育館開唱，兩天共吸引1萬8千人次歌迷捧場，現場座無虛席。第2次來台見粉絲，他們也抽空接受訪問，成員休寧凱直呼：「台灣最好吃的就是牛肉麵！」激動到還用中文說：「很好吃！」

TXT由SOOBIN（崔秀彬）、YEONJUN（崔然竣）、BEOMGYU（崔杋圭）、TAEHYUN（姜太顯）、HUENINGKAI（休寧凱）共5人組成。這次來台，崔然竣還自爆抽空和崔杋圭跑去體驗放天燈，崔然竣說：「風景太美，很像電影才會出現的場景，我們許下希望工作人員還有粉絲都健康幸福，接著我們還一起吃了小籠包。」

時隔1年6個月來台，他們也大方分享自己的內心恐懼，姜太顯立刻承認自己是最膽小的成員，他說：「就算身邊有休寧凱陪伴，我也進不了鬼屋。」休寧凱則分享自己雖然沒有看過鬼，但小時候身體比較差，感覺經常看到自己靈魂出竅。他解釋：「我有印象自己的視線越來越靠近天花板，長大才覺得可能就是靈魂出竅，長大變健康就沒有這種經歷了。」

TOMORROW X TOGETHER（TXT）姜太顯自爆是最膽小的成員。圖／遠雄創藝提供
TOMORROW X TOGETHER（TXT）姜太顯自爆是最膽小的成員。圖／遠雄創藝提供
TOMORROW X TOGETHER（TXT）休寧凱(左起)、崔秀彬、崔杋圭、崔然竣、姜太顯，第二次來台接受訪問。圖／遠雄創藝提供
TOMORROW X TOGETHER（TXT）休寧凱(左起)、崔秀彬、崔杋圭、崔然竣、姜太顯，第二次來台接受訪問。圖／遠雄創藝提供
TOMORROW X TOGETHER（TXT）休寧凱分享自己靈魂出竅的經驗。圖／遠雄創藝提供
TOMORROW X TOGETHER（TXT）休寧凱分享自己靈魂出竅的經驗。圖／遠雄創藝提供

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