來台前一度吃不下飯！曝罹罕見癌症 南優鉉來台嗑鼎泰豐

日韓粉絲周末好忙！除了(G)I-DLE還在台北小巨蛋演出，南優鉉和TXT今天各自在台大體育館、林口體育館舉辦演唱會，李起光和今市隆二也相繼抵達寶島，準備明天和粉絲們相見歡。

今年2月才來過台灣開唱的南優鉉，僅相隔8個月就再次帶著巡演與台粉見面。即便如此，1600名粉絲將台大體育館場內坐滿，讓南優鉉相當開心。他自豪地表示：「之前約定好要很快再來，我有遵守承諾，我覺得我很帥氣。」

身為INFINITE的主唱，南優鉉唱功無庸置疑，為了巡演，他特地帶來新歌首唱，曲目多到要唱滿3小時。只是粉絲都很擔心，他去年雖抗癌成功，日前卻又發生食不下嚥的情況。看到他來台灣後打卡鼎泰豐，連造型師都忍不住轉發，為他病況暫時鬆一口氣。

南優鉉去年公開自己罹患罕見癌症「胃腸道基質瘤」，一度陷入情緒低潮。他開刀後因為內臟受到影響，留下消化變慢等後遺症，一度只能吃流質食物。現在雖恢復良好，但因為仍有復發可能，所以他的飲食情況成為健康指標，看到他在社群上分享到台灣吃了小籠包、牛肉麵等名菜，粉絲都感到格外開心。