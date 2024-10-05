炸雞控大口爽吃！ 「香草烤雞餐」整隻下殺69折、「六塊脆皮炸雞」只要299元

中度颱風山陀兒緩慢前進，預估今(3日)自高雄登陸，全台灣已連放2天颱風假，颱風前夕多數人會到超市採購泡麵，作為風雨期間備糧，而廚師詹姆士特別分享了幾種泡麵的特殊吃法，其中更驚見像是拉麵店呈現出來的美味。

2024-10-03 14:30