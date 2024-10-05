聽新聞
0:00 / 0:00
炸雞控大口爽吃！ 「香草烤雞餐」整隻下殺69折、「六塊脆皮炸雞」只要299元
炸雞控必追！人氣連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」最新優惠推出招牌「香草烤雞分享餐」下殺69折，千葉餐飲集團旗下的潮流炸雞「You成炸雞」，近期也推出優惠，原價399元的炸雞組合，現在只要299元就能吃到！
21風味館（21PLUS）即日起至10/31，限時27天開跑「招牌香草烤雞分享餐69折」優惠，包含使用21種神奇香草以黃金比例調配的整隻香草烤雞1隻、2杯蜂蜜綠茶及烤雞沾醬，特價429元，等於下殺69折。
南部人也有口福！ 台灣知名千葉餐飲集團旗下「You成炸雞」，打造年輕人會喜愛的潮流炸雞，於10月份推出美味優惠，自即起至10/31止，「六塊脆皮炸雞」特價299元，就能吃到皮薄酥脆、肉嫩多汁的六塊雞！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言