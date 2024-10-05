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炸雞控大口爽吃！ 「香草烤雞餐」整隻下殺69折、「六塊脆皮炸雞」只要299元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／21Plus、You成炸雞提供
圖／21Plus、You成炸雞提供

炸雞控必追！人氣連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」最新優惠推出招牌「香草烤雞分享餐」下殺69折，千葉餐飲集團旗下的潮流炸雞「You成炸雞」，近期也推出優惠，原價399元的炸雞組合，現在只要299元就能吃到！

21風味館（21PLUS）即日起至10/31，限時27天開跑「招牌香草烤雞分享餐69折」優惠，包含使用21種神奇香草以黃金比例調配的整隻香草烤雞1隻、2杯蜂蜜綠茶及烤雞沾醬，特價429元，等於下殺69折。

香草烤雞套餐。圖／21Plus提供
香草烤雞套餐。圖／21Plus提供

南部人也有口福！ 台灣知名千葉餐飲集團旗下「You成炸雞」，打造年輕人會喜愛的潮流炸雞，於10月份推出美味優惠，自即起至10/31止，「六塊脆皮炸雞」特價299元，就能吃到皮薄酥脆、肉嫩多汁的六塊雞！

圖／You成炸雞提供
圖／You成炸雞提供

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