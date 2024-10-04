Netflix《黑白大廚》超夯！ 拿坡里黑手黨「栗子提拉米蘇」甜點食譜大公開 韓國超商CU也宣布將研發

Netflix《黑白大廚》太好看了！ 掀起一波熱潮討論的韓國料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》，近期第八集的敗部復活挑戰賽中，節目組搬出整個便利商店食材作為原料，考驗參賽者創意。其中，黑湯匙選手「拿坡里美味黑手黨」不同於其他選手作法，選擇以一道義大利甜點「栗子提拉米蘇」，成功奪得敗部復活資格！

由「拿坡里美味黑手黨」製做的栗子提拉米蘇。 圖／截自Youtube：Netflix K-Content

驚喜的是，韓國Netflix公開了其中這道甜點食譜，讓大家也能夠輕鬆跟著做來吃；同時，韓國便利超商CU也宣布正在積極開發，未來會正式推出販售此商品。

Netflix 料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》，由80位無名廚師「黑湯匙」，對決20位菁英主廚「白湯匙」，並找來美食家白種元，與韓國米其林三星餐廳主廚安成宰為評審，冠軍將可獲得三億韓元獎金。

圖／翻攝Netflix官網

在第八集的敗部復活挑戰賽中，所有人都選擇調味重的鹹辣餐點作為主食時，黑湯匙選手「拿坡里美味黑手黨」，則反向操作選擇做「栗子提拉米蘇」，Netflix 更將超簡單的食譜作法公開，讓全網掀起討論、試做風潮。

圖／翻攝IG@netflixkr

「栗子提拉米蘇」材料準備： 圖／翻攝IG@netflixkr

栗子零食 1 袋

牛奶 500 ml

奶油乳酪 250 g

全麥餅乾

太妃堅果拿鐵

鮮奶油 400 ml

巧克力

穀麥 圖／截自Youtube：Netflix Korea 넷플릭스 코리아 首先，將一袋栗子零食與牛奶一同熬煮，放入攪拌機打成栗子泥，再和奶油乳酪混合，放入冰箱冷凍30分鐘，再將CU便利超商中熱賣的「延世生乳包」中的生乳挖出來打發，混合成栗子奶油。 再拿出四個全麥餅乾浸泡太妃糖堅果拿鐵，放入杯底，疊上栗子奶油，共堆成三層。將稍微冷凍過的巧克力磨碎，並均勻撒在上面。最後將炒過的穀麥撒上去，讓整道料理變得酥脆，就完成了！

同時，韓國便利超商CU也宣布表示，《黑白大廚：料理階級大戰》第八集播出後，這款甜點使用到的餅乾、拿鐵、栗子等等商品，銷量大幅成長增加，讓人見識到《黑白大廚：料理階級大戰》的驚人影響力，接下來將進行實體化積極開發，未來在CU超商將能品嘗到這道神級美味甜點。