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被颱風掃到？ 必勝客大聯盟「香菜肉圓比薩」9顆棒球都飛了 網熱議：我這個球場最慘

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
必勝客首度成為MLB官方比薩合作夥伴，推出「呷霸丸大聯盟比薩」。圖／必勝客提供
必勝客首度成為MLB官方比薩合作夥伴，推出「呷霸丸大聯盟比薩」。圖／必勝客提供

想不到颱風天最合適的外帶美食比薩也傳出災情！ 必勝客首度成為MLB官方比薩合作夥伴，帶來復刻經典肉圓比薩的「呷霸丸大聯盟比薩」，以棒球球場為設計靈感，讓9顆飽滿的紅糟肉圓佈滿全場，但沒想到，網友近日購入發現拿到的比薩實品與官網美圖有些出入，紛紛前往必勝客臉書比慘留言「我這個球場最慘」！

圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書(網友邵點點、呂如如分享)
圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書(網友邵點點、呂如如分享)

在颱風天期間，有網友前往必勝客最新力作大聯盟比薩，購買後，發現實品與圖片出入甚大，忍不出在臉書PO文抱怨「買個好美麗的pizza，結果收到的東西差很多」，從畫面可見經典的9顆棒球肉圓都飛掉、起司跑道也位移；甚至有多位網友在野球革命Rebas臉書粉專貼出多張比薩實品圖，留言表示「看起來我這個球場最慘」、「感覺是遇到了山陀兒的球場」、「員工已哭」、「我買到的才鬧」。

圖／翻攝野球革命Rebas 臉書(網友Esther Hsu分享)
圖／翻攝野球革命Rebas 臉書(網友Esther Hsu分享)

必勝客和MLB合作推出的「呷霸丸大聯盟比薩」，將台灣經典的「紅糟肉圓」與比薩結合，還設計了MLB聯名的包裝紙盒，彷彿可以和大谷翔平、達比修有、法官等明星球員一起「開箱新球場」，甚至近期被喻為是致敬兄弟鄭凱文投手10/1比賽到二壘補位的經典時刻。

聯名設計外盒可以見到大谷翔平、法官、達比修有等知名球星的肖像。圖／必勝客提供
聯名設計外盒可以見到大谷翔平、法官、達比修有等知名球星的肖像。圖／必勝客提供

雖然這一波經典肉圓比薩被笑稱「現實很骨感」的實品，但球迷們注意，即日起至10/8，透過必勝客官網或PK雙饗卡APP購買「呷霸丸大聯盟比薩」，還有機會抽獎MLB世界大賽套票組，每組將包含雄獅旅遊金兌換券、送你去美國觀賽的MLB世界大賽門票一張等好康快追。

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