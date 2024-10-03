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颱風天吃鼎泰豐！ 驚見「超大咖」幫遞號碼牌 饕客曝最親民董事長作風

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Threads@dacodie0619授權提供
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知名連鎖餐飲鼎泰豐，以獨特口味、公開透明生產流程著名，深受國內饕客和國外旅客喜愛！近日有網友到百貨公司的鼎泰豐用餐，結果在店門口看到鼎泰豐董事長楊紀華親自服務客人，讓她驚呼解鎖成就了，文章曝光後，迅速引起討論，也釣出一票鼎泰豐員工回應「董事長超親民」！

一名網友在社群平台《Threads》指出，颱風天吃鼎泰豐遇到老闆楊紀華親自幫忙抽號碼牌，讓她興奮直呼，「我吃這麼多次鼎泰豐，解鎖一個成就了」從照片中可以看到，董事長楊紀華戴著口罩，與一旁的員工一樣穿著制服，戴著口罩，正在櫃台等待客人上門。

圖／Threads@dacodie0619授權提供
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另一名網友也透露，昨去板橋大遠百鼎泰豐也遇到，讓他驚呼「原來遇到的是鼎泰豐老闆啊！第一次遇到本人，乾爹」。

文章曝光後，眾人紛紛留言朝聖「鼎泰豐真的台灣之光」、「最早年老闆的老爸爸也常常坐鎮在原總店的一樓 」、「有一次我在101也是老闆為我服務哦，拿外帶餐點給我」，足以見識鼎泰豐董事長楊紀華親力親為的一面，除了幫消費者抽號碼牌，也會不定時會到各門市巡店，親自帶位、送餐。

此外，文章也釣出一票鼎泰豐員工回應大讚「董事長相當親民」、「老闆真的很棒」、「我是以前的員工！他是台灣每間店一定每週都有一次去巡店哦」、「他真的很照顧員工，他們好像會寫類似工作日記之類的，他會看，從中知道一個實習生的爸爸生病了，動用自己的人脈，幫忙安排名醫協助看診。」

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饕客 鼎泰豐

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