聽新聞
0:00 / 0:00
吃完碗底見驚喜！ 三重必吃高CP值「順興集團牛肉麵」低消150元 豆花、冰淇淋、飲料無限吃到飽
三重牛肉麵界又多了一家新星！「順興集團 牛肉麵專賣店」靠近捷運三重國小站，約步行10分鐘即可抵達，店內供應多種經典紅燒牛肉麵組合和多樣配菜滷味，最特別的是碗碗有驚喜，只要喝完見底就能揭曉，只要低消150元就有豆花、冰淇淋、飲料無限供應吃到飽，快筆記！
於Google評價4.8顆星的「順興集團牛肉麵」，店面寬敞、明亮、整潔，充滿輕鬆用餐氛圍，每日供應超大碗的牛肉麵，經典的「紅燒牛肉麵」湯頭香氣四溢，牛肉大塊肉質Q彈軟嫩，還有限量「手沖牛肉麵」，更提供多樣超入味的滷味，豐富選擇超好吃。
店內還設置了自助吧，低消只要150元，不僅可以大啖牛肉麵，還有冰淇淋、飲料、豆花、仙草、挫冰、飲料等，全都無限供應，讓你吃個過癮，實在是超級享受。
還有一項超特別活動，只要將碗裡的牛肉麵湯喝完，底下還會藏著「獎項」，最大獎為「牛肉麵再來一碗」，等於是買一送一，或是滷味拼盤大盤的，小獎飲料一罐或是跟帥氣店員合照，讓人驚喜連連。
順興集團 牛肉麵專賣店
地址：新北市三重區大智街128號
營業時間：每天 11:00–23:00
編輯推薦
- 芋頭控必吃！在地飄香近80年老店 萬華真材實料「芋粿」，搬到巷子內超隱密但古色古香有冷氣
- 南瓜王、獨眼怪開吃！ 4款Krispy Kreme「萬聖美術館」造型甜甜圈登場 10月限定、買就送咖啡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言