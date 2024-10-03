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吃完碗底見驚喜！ 三重必吃高CP值「順興集團牛肉麵」低消150元 豆花、冰淇淋、飲料無限吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Google評論分享(網友溫可可)、順興集團 紅燒牛肉麵專賣店臉書
圖／翻攝Google評論分享(網友溫可可)、順興集團 紅燒牛肉麵專賣店臉書

三重牛肉麵界又多了一家新星！「順興集團 牛肉麵專賣店」靠近捷運三重國小站，約步行10分鐘即可抵達，店內供應多種經典紅燒牛肉麵組合和多樣配菜滷味，最特別的是碗碗有驚喜，只要喝完見底就能揭曉，只要低消150元就有豆花、冰淇淋、飲料無限供應吃到飽，快筆記！

圖／順興集團 紅燒牛肉麵專賣店臉書
圖／順興集團 紅燒牛肉麵專賣店臉書

於Google評價4.8顆星的「順興集團牛肉麵」，店面寬敞、明亮、整潔，充滿輕鬆用餐氛圍，每日供應超大碗的牛肉麵，經典的「紅燒牛肉麵」湯頭香氣四溢，牛肉大塊肉質Q彈軟嫩，還有限量「手沖牛肉麵」，更提供多樣超入味的滷味，豐富選擇超好吃。

圖／順興集團 紅燒牛肉麵專賣店臉書
圖／順興集團 紅燒牛肉麵專賣店臉書

圖／順興集團 紅燒牛肉麵專賣店臉書
圖／順興集團 紅燒牛肉麵專賣店臉書

店內還設置了自助吧，低消只要150元，不僅可以大啖牛肉麵，還有冰淇淋、飲料、豆花、仙草、挫冰、飲料等，全都無限供應，讓你吃個過癮，實在是超級享受。

圖／順興集團 紅燒牛肉麵專賣店臉書
圖／順興集團 紅燒牛肉麵專賣店臉書

還有一項超特別活動，只要將碗裡的牛肉麵湯喝完，底下還會藏著「獎項」，最大獎為「牛肉麵再來一碗」，等於是買一送一，或是滷味拼盤大盤的，小獎飲料一罐或是跟帥氣店員合照，讓人驚喜連連。

圖／翻攝Google評論分享(網友溫可可)
圖／翻攝Google評論分享(網友溫可可)

順興集團 牛肉麵專賣店

地址：新北市三重區大智街128號

營業時間：每天 11:00–23:00

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CP值 吃到飽 必吃 牛肉麵 豆花

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