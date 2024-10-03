颱風天泡麵這樣吃！ 詹姆士實測「泡麵特殊吃法」 都市傳說「用豆漿泡+配料」有驚喜：像是拉麵店

中度颱風山陀兒緩慢前進，預估今(3日)自高雄登陸，全台灣已連放2天颱風假，颱風前夕多數人會到超市採購泡麵，作為風雨期間備糧，而廚師詹姆士特別分享了幾種泡麵的特殊吃法，其中更驚見像是拉麵店呈現出來的美味。

圖／翻攝詹姆士姆士流官方專屬頻道YouTube

廚師詹姆士10/1在YouTube頻道分享一則「泡麵的特殊吃法」，全程實測5款都市傳說的泡麵組合料理，第一款嘗試了「來一客海鮮口味＋番茄醬」，在泡麵裡加入至少2~3包的番茄醬，詹姆士表示，湯頭喝起來像是「番茄雞蛋湯」還可接受。

圖／翻攝詹姆士姆士流官方專屬頻道YouTube

第二款都市傳說是「拉麵道味噌拉麵」，用熱豆漿沖泡+加辣豆瓣醬+半匙糖，詹姆士點出，這幾樣食材共通點都是黃豆、都有發酵組合起來不尷尬，詹姆士認為加了糖剛好可以拉掉味噌、辣豆瓣醬死鹹的味道，眾人一同嘗試過後，吃不出來是泡麵，有點像是「拉麵店的味道」。

圖／翻攝詹姆士姆士流官方專屬頻道YouTube

第三款是「大乾麵地獄辣椒＋養樂多」，詹姆士吃了直搖頭表示「這個不行」；第四款是由藝人陳為民貢獻的老兵吃法「排骨雞湯麵+加一顆皮蛋+一小匙米酒」，詹姆士透露，加了米酒後湯頭變得更甜，皮蛋讓湯頭的厚度感覺不一樣；最後一款是「辛拉麵+工研醋+沖熱油」，詹姆士試過後要求再多加粉、醋、少許沙拉油加香油加熱，眾人試過紛紛讚賞好吃「像中式的傻瓜醋麵」。

圖／翻攝詹姆士姆士流官方專屬頻道YouTube

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