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快閃1個月！「蠟筆小新」佔領咖啡廳 小新光屁屁咖哩飯考驗粉絲信仰

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／OU-EN CAFE臉書
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一直擁有高人氣的「蠟筆小新」一家也加入快閃店的行列了！直接與「OU-EN CAFE」合作，從9/24到10/24，為期一個月的時間為大家帶來角色專屬餐點，還有一系列預購的週邊，快跟小新一家「佔領」咖啡廳吧！

圖／OU-EN CAFE臉書
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這次快閃店較特殊的是直接跟「OU-EN CAFE」合作，呼應活動主題「佔領咖啡廳大作戰」，一共推出了4款主餐、3樣甜點、還有4種飲料，像是「妮妮家漢堡排」，讓人想到是否真的由妮妮一家「摔打」製作出來，或是把白飯做成小新屁屁造型的咖哩飯，真的是在考驗大家對小新的愛呢！只要點餐或是飲料(店內低消為1杯飲料)，就可以拿到這次的特典限量杯墊1張(隨機贈送、無法挑款)，餐點售完為止；再提醒一點，要跟角色們一起佔領咖啡廳的粉絲們，要記得先上網預約再過去，不然有很高的機率是會撲空的唷！

圖／OU-EN CAFE臉書
圖／OU-EN CAFE臉書

圖／OU-EN CAFE臉書
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少不了的當然就是相關的週邊啦！除了現場販售的商品之外，更是推出了一系列的預購，分成三波進行，分別是9/24～10/31預購(預計12月中出貨)、第二波11/1～12/31(預計明年2月中出貨)、第三波1/1～1/31(預計明年3月中出貨)，10月底之前預購有機會讓小新陪過跨年，不能等待的、想要的人可要注意出貨時間！

圖／OU-EN CAFE臉書
圖／OU-EN CAFE臉書

蠟筆小筆佔領咖啡廳大作戰 X OU-EN CAFE

地址：台北市中山區錦西街25號

營業時間：11：00～20：50

訂位網頁：https://inline.app/booking/ou-encafe

用餐時間80分鐘、酌收10%服務費

圖／OU-EN CAFE臉書
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咖哩 咖啡廳 快閃店 漢堡 蠟筆小新

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