快閃1個月！「蠟筆小新」佔領咖啡廳 小新光屁屁咖哩飯考驗粉絲信仰
一直擁有高人氣的「蠟筆小新」一家也加入快閃店的行列了！直接與「OU-EN CAFE」合作，從9/24到10/24，為期一個月的時間為大家帶來角色專屬餐點，還有一系列預購的週邊，快跟小新一家「佔領」咖啡廳吧！
這次快閃店較特殊的是直接跟「OU-EN CAFE」合作，呼應活動主題「佔領咖啡廳大作戰」，一共推出了4款主餐、3樣甜點、還有4種飲料，像是「妮妮家漢堡排」，讓人想到是否真的由妮妮一家「摔打」製作出來，或是把白飯做成小新屁屁造型的咖哩飯，真的是在考驗大家對小新的愛呢！只要點餐或是飲料(店內低消為1杯飲料)，就可以拿到這次的特典限量杯墊1張(隨機贈送、無法挑款)，餐點售完為止；再提醒一點，要跟角色們一起佔領咖啡廳的粉絲們，要記得先上網預約再過去，不然有很高的機率是會撲空的唷！
少不了的當然就是相關的週邊啦！除了現場販售的商品之外，更是推出了一系列的預購，分成三波進行，分別是9/24～10/31預購(預計12月中出貨)、第二波11/1～12/31(預計明年2月中出貨)、第三波1/1～1/31(預計明年3月中出貨)，10月底之前預購有機會讓小新陪過跨年，不能等待的、想要的人可要注意出貨時間！
蠟筆小筆佔領咖啡廳大作戰 X OU-EN CAFE
地址：台北市中山區錦西街25號
營業時間：11：00～20：50
訂位網頁：https://inline.app/booking/ou-encafe
用餐時間80分鐘、酌收10%服務費
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言