颱風天不怕沒得吃！精選「8大連鎖速食」激省優惠 炸雞桶買1送1、大披薩199 漢堡王「歲末優惠券」最高省1864

山陀兒襲台，放颱風假優惠省吃！不怕颱風天店不開，udn小編特別整理「8大連鎖速食」當期最超值優惠，從麥當勞、肯德基到拿坡里、必勝客，10元蛋捲冰淇淋、炸雞桶買一送一、199元大披薩統統有。值得一提的是，部分門店因應颱風不提供外送服務，營業時間與狀況也依各店現場為準喔。

⬤ 麥當勞

塊領麥當勞全球版APP最新優惠券！除了有「單點薯餅買1送1」至今(2)日外，10/6前，還有早餐限定「豬肉滿福堡加蛋套餐現折10元」、「單點大薯特價56元」、「單點蛋捲冰淇淋特價10元」、「哥倫比亞紅寶石單品拿堤（冰／熱）+麥香魚特價119元」和得來速限定「買大麥克套餐送4塊麥克雞塊」。10/4至10/6則另有「買超值全餐送玉米濃湯」優惠。

此外，10/4前每晚5時至9時還有「99元激省晚餐」，包含「麥香雞+中薯+38元中飲、麥香魚+中薯+38元中飲」等選擇，統統只要99元。每券限退換乙次，歡樂送、外送平台與部分門市不適用。

圖／麥當勞提供

⬤ 肯德基

當期限定「89超雞賞」A+B只要89元，吃得到「美式煙燻咔脆雞堡、上校薄脆雞、咔啦脆雞、原味起司燻雞捲」等，除飲料外還能換成玉米濃湯、香酥脆薯(小)、雞汁風味飯，銅板價吃飽飽。

餐點示意圖。圖／肯德基提供

⬤ 漢堡王

漢堡王全新一季優惠券！優惠全拿最高省1,864元，「1+1自由配」有28款組合可任選都只要69元；「加1元多1件」最低38元起，4塊雞塊、辣薯球(小)、洋蔥圈(小)、薯條(小)和玉米濃湯統統有；還有「雙堡超值組、銅板點心組」和「單人滿足餐、雙人激省餐」等美味優惠，一路省吃到年底。

圖／漢堡王提供

慶雙十！即日起至10/31，摩斯漢堡推出「好事成雙1+1」百元有找，摩斯雞塊、薯條、北海道可樂餅等人氣炸物都能選，搭配飲料最低69元起，凡至門市出示圖片或線上點餐即享優惠價。

圖／摩斯漢堡提供

⬤ 頂呱呱

雞腿串好評延長！頂呱呱新品「台式串串」加碼，「金鳳炭燒雞腿串」延長販售到10/7，特價2入99元、4入179元、6入259元、8入329元，買越多越划算；10/8則有新口味串串登場。飲品「柚見紅心雪泥」甜心價(M)75元、(L)95元，超值套餐可補差額升級喝。

圖／頂呱呱提供

⬤ 拿坡里炸雞專賣店

即起至10/6，拿坡里炸雞專賣店推出「買一送一」，買「6隻酷樂雞腿桶(辣味)」即贈「1台斤滋汁雞塊桶(辣味)」，兩桶只要390元（原價660元），爽嗑還能現省270元。

圖／拿坡里炸雞專賣店提供

⬤ 必勝客

10/4前，必勝客「超值大比薩」快閃優惠價199元起，有夏威夷、日式照燒雞、雙層美式臘腸、黃金咖哩海鮮、四小福等口味可選，另可+40元升級雙拼比薩。

必勝客38週年慶再加碼，結帳金額滿209元免費贈「百事可樂330ml」；滿399元免費升級贈品為「酥炸杏鮑菇」；滿599元免費贈「麻糬QQ球(巧克力)2份」；滿599元則送「黃金雞柳條8條+金黃波浪地瓜條大份」。

圖／必勝客提供

⬤ 達美樂

達美樂挺台灣推出「金鑽夏威夷大披薩」優惠，10/13前，外帶享優惠價299元，開吃台農17號金鑽鳳梨和台畜高崎火腿的在地美味。