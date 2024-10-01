Buffet漲價又一家！ 寒舍艾美「探索廚房」11／1調漲 大人貴100元、兒童漲50元

又一家飯店吃到飽要漲價了！ 繼日前台北喜來登大飯店宣布10/1(今)「十二廚」吃到飽餐廳調漲後，最新來自台北寒舍艾美酒店的「探索廚房」，貼出最新公告，預計自11/1起，將調整周五晚餐、周末例假日的午餐、晚餐，均漲價100元！

圖／翻攝台北寒舍艾美酒店粉專

台北寒舍艾美酒店官網公告，探索廚房自11月1日起調整部分時間餐價，周五晚餐、周末例假日午晚餐，大人價格都從1890元漲到1990元，兒童價格則是從945元漲到995元，漲幅大約5%。

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對此，台北寒舍艾美酒店表示，考量營運成本持續增加，包括人力成本上升、原物料價格持續飆漲，以及餐檯陸續加碼高價食材如松葉蟹腳、干貝、牛排等，因此決定11月1日起調整探索廚房餐價。

圖／翻攝台北寒舍艾美酒店粉專

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而台北喜來登十二廚自助餐廳則自10/1今日起，除了早餐之外，平假日的午餐、下午茶及晚餐時段全部調漲100元。