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台灣人忍不了！IKEA 30週年限定「瑞典肉丸牛肉麵」 吃得到「軟爛牛肉+紅燒湯頭」網友吃完這麼說

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IKEA 宜家家居 台中店及IKEA粉絲專頁
圖／IKEA 宜家家居 台中店IKEA粉絲專頁

IKEA開賣牛肉麵！IKEA來台30週年，特別推出令人意想不到的限定美食，像是台味餐點「戰斧豬排佐三杯醬、花雕紙包雞、五味醬淡菜」，還有引發網友熱議的「瑞典肉丸牛肉麵」，有人幽默道「台灣的餐飲界是不是想把所有國家得罪個遍」，但也有手刀嘗鮮的網友為這款牛肉麵聲援「很好吃」。

IKEA來台30週年推出限定「瑞典肉丸牛肉麵」。圖／IKEA粉絲專頁
IKEA來台30週年推出限定「瑞典肉丸牛肉麵」。圖／IKEA粉絲專頁

台灣味入侵IKEA！IKEA來台30週年，帶來最新最特別的限定美食，最吸引台灣人目光的無非是售價169元的「瑞典肉丸牛肉麵」，在台灣人都熟悉的紅燒牛肉麵中看到「瑞典肉丸」，一碗看起來稍稍違和，但滋味卻令人欲罷不能，有網友分享牛肉燉的很軟爛、湯頭也好喝，除了麵體比較沒有筋道外，口味是可圈可點，為這碗麵打抱不平「不准你們用眼睛吃了就說難吃」。

圖／IKEA粉絲專頁
圖／IKEA粉絲專頁

戰斧豬排佐三杯醬、花雕紙包雞。圖／IKEA官網
戰斧豬排佐三杯醬、花雕紙包雞。圖／IKEA官網

而提到牛肉麵，怎麼能只有麵和肉呢？因此，也有網友指出這碗牛肉麵美中不足的就是，少了白菜、蔥花、酸菜等靈魂配料。有網友不抱期待的點了一碗，卻發現意外不錯，喜歡嘗鮮或愛吃牛肉麵的人不防抓緊時間試試看喔。

圖／IKEA 宜家家居 台中店粉絲專頁
圖／IKEA 宜家家居 台中店粉絲專頁

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IKEA 牛肉麵 瑞典 豬排

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