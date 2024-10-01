10月必吃Buffet！圓山大飯店「松鶴餐廳」吃到飽75折 免千元開嗑「當季秋蟹、現切牛肉」爽吃到月底

10月國慶吃Buffet！位於圓山大飯店內的自助餐廳「松鶴餐廳」限時推出75折吃到飽優惠，平日午餐、晚餐和下午茶統統適用，最當季的肥美秋蟹、推薦必吃的現切牛肉等無限享用，最低只要638元起就能開吃。

圖／圓山大飯店提供

圖／圓山大飯店提供

圓山大飯店的自助餐廳「松鶴餐廳」最新推出10月快閃優惠，即日起至10/31的每週一至四，午餐、晚餐及下午茶皆享超殺75折，午、晚餐費用為960元+原價1成服務費、下午茶則為638元+原價1成服務費。吃得到肥美秋蟹、現切牛肉等百道菜色，從海鮮、熟食到甜點飲料統統吃到飽，10月底還會有萬聖節主題甜品，應景過節飽口福。

圖／圓山大飯店提供

圖／圓山大飯店提供

圖／圓山大飯店提供

此外，雙十國慶日另有壽星優惠，只要生日是10/10，於10/10當日到訪松鶴餐廳用餐，即贈價值120元的北海道生乳捲，全餐期適用，記得須出示相關證件喔。

圖／圓山大飯店提供

圖／圓山大飯店提供

松鶴餐廳 10月快閃優惠

優惠日期：2024/10/1～10/31 週一至四

優惠內容：平日用餐享75折優惠

快閃價格：午、晚餐 NT$960+原價1成服務費；下午茶 NT$638+原價1成服務費

注意事項：專案需加原價1成服務費；優惠不得合併使用

活動官網：https://user270016.pse.is/6h8asr