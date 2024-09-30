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吃到飽控必看！饗賓旗下5大吃到飽品牌「2025春節訂位」開放時間一次收
2025春節吃到飽訂位時間出爐！饗賓集團旗下多個超人氣吃到飽品牌將開放2025春節期間訂位，饗食天堂、饗饗、饗 A Joy、旭集和果然匯統一日期，擁有黑卡會員的朋友記得明天準時打電話。
想吃先訂位！饗賓集團旗下各大吃到飽品牌「2025春節期間（除夕至初五）訂位」將開跑，2024/10/1「iEAT饗愛吃黑卡會員」優先電話訂位；2024/10/8開放「iEAT饗愛吃金卡會員」電話訂位；2024/10/15則全面開放電話訂位，饗食天堂、饗饗、饗 A Joy、旭集皆於上述日期上午10:00起開放訂位，而果然匯則於上午10:30起接受訂位。
值得注意的是，春節期間餐費與定金收費依各品牌公告為準，詳情可至各品牌官網查詢。另自2025/2/3起恢復常態收費標準、用餐時間與訂位方式。
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