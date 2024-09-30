冰箱層架有蛆！石頭火鍋老店認了：即日起「用餐9折」 網友不買單
行天宮附近老字號火鍋店遭爆料，冰箱層架出現一整排蛆的食安問題，經衛生局稽查後提出7項缺失，要求限期改善。該店同步在臉書粉專發文，除改正缺失外，即日起至10/13，到店用餐享9折優惠。
北市知名「松江石頭火鍋城」被爆料放置餐點的冰箱層架不潔，食安問題引發網友熱議，衛生局稽查後列出食材未覆蓋、未出示消毒紀錄等7項缺失，要求店家限期改善。而該店粉專亦發出最新貼文，「餐飲首重食安，有缺失定當改善」並宣布，即日起至10/13，至店用餐貴客皆享優惠。
有網友看到貼文後，留言「以前我最愛的火鍋店 ，做餐飲 衛生是最基本要求， 真的辜負這些老顧客 不會再去了」、「危機處理的很不行，應該是針對衛生問題好好研議補救措施，要補償優惠也應該是針對當天的用餐者」不認同該處理方式，但仍有忠實主顧認為這次事件屬意外，選擇會繼續支持。
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