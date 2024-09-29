炸雞餐0元吃！台北大巨蛋「超Chill運動餐廳」霸氣推免費應援餐 一招爽吃「爆脆炸雞+酥炸細薯」球迷、吃貨都要衝
炸雞餐免費吃！位於台北大巨蛋的超Chill運動餐廳「SPORTS NATION」祭出最狂「0元吃SN應援餐」活動，只要符合條件即可免費享用炸雞薯條，不僅為賽事應援，同時也犒賞你的胃。
台北大巨蛋賽事、活動不斷，位在一級戰區的運動餐廳「SPORTS NATION」結合運動、潮流和娛樂元素，為運動文化愛好者打造身歷其境的全視線觀賽螢幕、數位互動娛樂和美食饗宴的休閒空間。現在更為10月會員日預熱，凡於9/30 23:59分前加入會員，並在10/1到店用餐消費，即免費贈送最強「SN應援餐」，吃得到2塊爆脆藤椒炸雞和王道酥炸細薯，炸物控快筆記！
網友評價「餐點好吃的滋味超越一般美式餐廳」、「很適合一家人一起來看球賽邊吃飯」，不論是球迷還是吃貨都十分推薦一訪。此外，「SPORTS NATION」會員日為每月1號，一日限定推出不同福利好康，每月都有新的驚喜與專屬優惠，如果常跑大巨蛋可千萬別錯過囉。
SPORTS NATION
地址：台北市忠孝東路四段515號1樓（大巨蛋北側GATE1近松菸七號店）
營業時間：11:00-00:00
粉絲專頁：https://www.facebook.com/sportsnation.tw
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