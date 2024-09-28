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「すき家」無預警漲價了！ 牛燒肉丼系列漲30元、牛肉牛燒肉雙拼丼大漲40元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書、すき家官網
圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書、すき家官網

消費者荷包又要縮水了！日本知名連鎖丼飯品牌「すき家（SUKIYA）」無預警悄悄漲價，包括牛燒肉丼飯中碗一次漲價30元，牛燒肉丼飯系列也漲30元、青菜套餐也漲了5元，牛肉牛燒肉雙拼丼中碗，更是一口氣變貴40元！

圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家臉書
圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家臉書

SUKIYA於2014年來台，至今已經開了72間，以24小時供應平價又實惠的牛丼廣受台灣民眾喜愛，不過，近日SUKIYA悄悄調漲菜單，牛燒肉丼飯系列漲幅30元；咖哩系列調漲10至20元；雙拼系列中的「牛肉牛燒肉雙拼丼」中碗更是一口氣漲40元；而其餘像是雞肉丼、牛丼則未漲價。

圖／翻攝すき家官網
圖／翻攝すき家官網

圖／翻攝すき家官網
圖／翻攝すき家官網

據《ETtoday新聞雲》報導，SUKIYA總公司證實表示，漲價主要原因為食材、人力、運輸成本考量，全台門市已在9月18日調漲，實際售價依業者公布為準。

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