「すき家」無預警漲價了！ 牛燒肉丼系列漲30元、牛肉牛燒肉雙拼丼大漲40元

日本虎牌重磅出擊，攜手京都蛋包飯傳奇名廚幸村元吉，將於10月18日震撼登場「神級蛋包飯快閃廚房」系列活動，為台灣饕客帶來一場無與倫比的美食饗宴。幸村大師的招牌蛋包飯以其極致的火候掌控和精湛廚藝，已成為全球食客趨之若鶩的夢幻逸品。這次首度來台，勢必掀起蛋包飯熱潮，讓台灣饕客有機會親眼見證、親口品嚐這款神級蛋包飯的獨特魅力。

2024-09-27 11:00